元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が13日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）がゲスト出演し、三崎氏をチクリと刺す場面があった。

ひろゆき氏は「今日は呼ばれて、南北線に30分乗って来たら“車の中で撮影”って言われて。青汁王子の家に呼ばれて車で撮影だったら、車でうちに来ればいいじゃん?」とチクリ。

これを聞いた三崎氏が「もともとうちで撮影予定だったんですけど、ひろゆきさんが40分遅刻しましたよね?それで次の予定があるから車で撮影になったんですよ」と反論すると、ひろゆき氏は「はい了解です、じゃあ僕のせいってことで」と返す。

それでもひろゆき氏が「起きて9時前の時点で連絡しましたからね」と言うと、三崎氏は「そうだったんですか?」とスタッフと連携が取れていなかったと明かす。ひろゆき氏が「直接連絡をしなくて、部下にやらせるっていう。僕は部下とのやりとりで、所詮そういう格ってことですよね?すみませんでした!」と言うと、三崎氏は「ちがうよ!やりづらくなっちゃうじゃないか!」と苦笑していた。