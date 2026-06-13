決勝点をマークした榊原。WEST-BはJ１WESTに１−０で競り勝った。（C）SOCCER DIGEST

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　６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。トーナメント形式の大会で、決勝に駒を進めたのはJ２・J３のEAST-AとWEST-Bだ。

　準決勝でEAST-Aは、J１EASTにPK戦勝ち。WEST-BはJ１WESTに榊原彗悟の得点で１−０の勝利を収めた。
 
　まさに“下剋上”の結果に、ネット上では以下のような声があがった。

「J１どっちも負けるとは」
「J１東西どちらも敗退とか」
「J１勢どうなってんねん」
「J１同士の対決が３位決定戦になるとは」
「J１両方負けてちょっと気まずい」
「J１東西両方下剋上くらうとか...」
「そんなにJ１対決したかったか」
「決勝はまさかのJ２･J３対決」
「前座のJ１、メインのJ２J３」
「J２･J３チームの一体感が素晴らしい」

　意外なカードになったかもしれない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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