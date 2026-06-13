「J１勢どうなってんねん」「東西どちらも敗退」オールスターの決勝はEAST-A対WEST-B「前座のJ１、メインのJ２J３」の声
６月13日に開催されている『ＪリーグオールスターDAZNカップ』。トーナメント形式の大会で、決勝に駒を進めたのはJ２・J３のEAST-AとWEST-Bだ。
準決勝でEAST-Aは、J１EASTにPK戦勝ち。WEST-BはJ１WESTに榊原彗悟の得点で１−０の勝利を収めた。
まさに“下剋上”の結果に、ネット上では以下のような声があがった。
「J１どっちも負けるとは」
「J１東西どちらも敗退とか」
「J１勢どうなってんねん」
「J１同士の対決が３位決定戦になるとは」
「J１両方負けてちょっと気まずい」
「J１東西両方下剋上くらうとか...」
「そんなにJ１対決したかったか」
「決勝はまさかのJ２･J３対決」
「前座のJ１、メインのJ２J３」
「J２･J３チームの一体感が素晴らしい」
意外なカードになったかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足でズバッと！ 榊原彗悟の鮮烈ショットでJ１WEST撃破！
準決勝でEAST-Aは、J１EASTにPK戦勝ち。WEST-BはJ１WESTに榊原彗悟の得点で１−０の勝利を収めた。
まさに“下剋上”の結果に、ネット上では以下のような声があがった。
「J１どっちも負けるとは」
「J１東西どちらも敗退とか」
「J１勢どうなってんねん」
「J１同士の対決が３位決定戦になるとは」
「J１両方負けてちょっと気まずい」
「J１東西両方下剋上くらうとか...」
「そんなにJ１対決したかったか」
「決勝はまさかのJ２･J３対決」
「前座のJ１、メインのJ２J３」
「J２･J３チームの一体感が素晴らしい」
意外なカードになったかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足でズバッと！ 榊原彗悟の鮮烈ショットでJ１WEST撃破！