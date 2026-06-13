日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」in 横浜スタジアム』が8月5日にリリースされることが決定した。

これは日向坂46公式Instagramでのインスタライブ内にて発表されたもの。“7回目のひな誕祭”は今年の4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付いており、初めて生バンドを入れてのライブとなり、メンバーによる楽器演奏も見どころとなった。

▲【完全生産限定盤】Blu-ray

▲【完全生産限定盤】DVD

▲【通常盤】Blu-ray

▲【通常盤】DVD

本編は17thシングル「Kind of love」表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行なったDAY2の模様を完全収録。完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨の中熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックとライブに向けての様子やリハーサル、当日の裏側などを追った特典映像“Behind the scenes of 7回目のひな誕祭”が収録されるとのこと。完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様となり、ポストカードやフレークステッカーも封入される。

日向坂46は、先月5月20日に17thシングル「Kind of love」を発表し、女性アーティスト歴代1位記録を持つ「1stからのシングル連続1位獲得作品数」と、「1stからのシングル連続初週売上40万枚超え作品数」を17作連続に自己更新したばかり。来週にはひなた坂46(日向坂46のアンダーメンバーの呼称)によるライブも控えている。

■Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」in 横浜スタジアム』

2026年8月5日(水)発売

https://hinatazaka46.lnk.to/20260805_7th_year_MemorialLive_BD_DVD 【完全生産限定盤】

＜Blu-ray＞Blu-ray 2枚組 / SRXL-660〜661 / ￥13,500(tax in)

＜DVD＞DVD 3枚組 / SRBL-2460〜2462 / ￥12,000(tax in) ・三方背BOX仕様

・豪華フォトブックレット付き

・ポストカードセット6枚1セット封入（全46種を6枚ずつ8セットのうち１セット）

・フレークステッカー11枚1セット封入（全31種を11枚ずつ3セットのうち１セット）

・応募特典シリアルナンバー封入

※応募締切2026年10月31日(土)23:59まで 【通常盤】

＜Blu-ray＞Blu-ray 1枚 / SRXL-662 / ￥7,800(tax in)

＜DVD＞DVD 2枚組 / SRBL-2463〜2464 / ￥6,300(tax in) 【収録内容】

＜Blu-ray：DISC1 / DVD：DISC1,2＞

Overture

OPENING

世界にはThank you！が溢れている

One Choice

愛はこっちのものだ 2025

君しか勝たん

アザトカワイイ

ってか

クリフハンガー

好きになるクレッシェンド

Surf’s up girl

青春ポップコーン

どっちが先に言う？

恋と慣性の法則

君と生きる

ドレミソラシド

永遠のソフィア

ガラス窓が汚れてる

My Fans

見たことない魔物

あの娘にグイグイ

君はハニーデュー

ソンナコトナイヨ 涙目の太陽

JOYFUL LOVE Kind of love ＜Blu-ray：DISC2 / DVD：DISC3＞

【Bonus Tracks -DAY1-】

雨が降ったって

キュン

卒業写真だけが知ってる

わずかな光

永遠のソフィア

ガラス窓が汚れてる

見たことない魔物

君はハニーデュー

ソンナコトナイヨ Behind the scenes of ７回目のひな誕祭

◾️ライブ情報 ＜日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE＞

東京都・TOYOTA ARENA TOKYO

2026年6月16日（火）開場17:00 / 開演18:30

2026年6月17日（水）開場17:00 / 開演18:30 ＜日向坂46 三期生LIVE>

2026年8月5日（水）Zepp Osaka Bayside 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月6日（木）Zepp Nagoya 開場 17：30 / 開演 18：30

2026年8月17日（月）Zepp Haneda(TOKTO) 開場 17：30 / 開演 18：30 ＜ひなたフェス 2026＞

日程：2026年9月5日(土)、9月6日(日)

会場：ひなた宮崎県総合運動公園 ひなたサンマリンスタジアム宮崎

公園内開園時間：開園10:00 / 閉園19:30

ライブ時間：開場14:30 / 開演16:30

特設サイト：https://hinata-fes2026.com/

◾️17thシングル「Kind of love」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG TYPE-A TYPE-A バックカバー TYPE-B TYPE-B バックカバー TYPE-C TYPE-C バックカバー TYPE-D TYPE-D バックカバー 通常盤 通常盤 バックカバー 【Blu-ray付き】

初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13710~13711）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~13713）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~13715）￥2,000（税込）

初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~13717）￥2,000（税込）

▼初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真 【通常盤（CDのみ）】

通常盤（SRCL-13718）￥1,200（税込）

○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 円周率

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 円周率 off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞

空飛ぶ車

アザトカワイイ

One choice

ドレミソラシド

こんなに好きになっちゃっていいの？

孤独たちよ

青春の馬

絶対的第六感

See Through



○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. 心のブランコ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 心のブランコ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞

夜明けのスピード

What you like!

あの娘にグイグイ

卒業写真だけが知ってる

愛はこっちのものだ 2025

僕に続け



HEY！OHISAMA！

ジャーマンアイリス

JOYFUL LOVE



○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. SHUWA SHUWA

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. SHUWA SHUWA off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

大田美月

大野愛実

片山紗希

蔵盛妃那乃

坂井新奈



○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）

DISC1 (CD)

1. Kind of love

2. Empty

3. サラバ サラバ

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. サラバ サラバ off vocal ver.



DISC2 (Blu-ray)

五期生個人PV

佐藤優羽

下田衣珠季

高井俐香

鶴崎仁香

松尾桜



○通常盤（SRCL-13718）

1. Kind of love

2. Empty

3. 君にやられた！

4. Kind of love off vocal ver.

5. Empty off vocal ver.

6. 君にやられた！ off vocal ver.

▼タイプ別収録内容○初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13710~1）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 円周率4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 円周率 off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜前編＞空飛ぶ車アザトカワイイOne choiceドレミソラシドこんなに好きになっちゃっていいの？孤独たちよ青春の馬絶対的第六感See Through○初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13712~3）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. 心のブランコ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 心のブランコ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)日向坂46 五期生「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」＜後編＞夜明けのスピードWhat you like!あの娘にグイグイ卒業写真だけが知ってる愛はこっちのものだ 2025僕に続けHEY！OHISAMA！ジャーマンアイリスJOYFUL LOVE○初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13714~5）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. SHUWA SHUWA4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. SHUWA SHUWA off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV大田美月大野愛実片山紗希蔵盛妃那乃坂井新奈○初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13716~7）DISC1 (CD)1. Kind of love2. Empty3. サラバ サラバ4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. サラバ サラバ off vocal ver.DISC2 (Blu-ray)五期生個人PV佐藤優羽下田衣珠季高井俐香鶴崎仁香松尾桜○通常盤（SRCL-13718）1. Kind of love2. Empty3. 君にやられた！4. Kind of love off vocal ver.5. Empty off vocal ver.6. 君にやられた！ off vocal ver.