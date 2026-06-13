「17歳!?」「めっちゃええやん」鹿島逸材がオールスターで魅せる！ 冷静沈着なプレーにネット騒然「噂には聞いてたけどエグすぎるな」
強烈なインパクトを残した。
『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が６月13日に開催。トーナメント形式の大会で、J１EASTとJ２・J３EAST-Aが準決勝で対戦している。
決勝進出をかけた一戦で、J１EASTの元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島）がさっそく魅せる。最終ラインに入った17歳のDFは、相手に寄せられても確かなコントロールでかわしてみせる。
そんな冷静なプレーを数度、披露する逸材に、ネット上では以下のような声があがった。
「元砂すげー」
「めっちゃええやん」
「元砂って選手ヤバいwwwww」
「すごい落ち着いてる」
「フェイントめっちゃ上手いな」
「噂には聞いてたけどエグすぎるな」
「やっぱ逸材やな」
「元砂選手、17歳!?」
「これは大物になるわ」
堂々としたパフォーマンスが称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
『ＪリーグオールスターDAZNカップ』が６月13日に開催。トーナメント形式の大会で、J１EASTとJ２・J３EAST-Aが準決勝で対戦している。
決勝進出をかけた一戦で、J１EASTの元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島）がさっそく魅せる。最終ラインに入った17歳のDFは、相手に寄せられても確かなコントロールでかわしてみせる。
そんな冷静なプレーを数度、披露する逸材に、ネット上では以下のような声があがった。
「元砂すげー」
「めっちゃええやん」
「元砂って選手ヤバいwwwww」
「すごい落ち着いてる」
「フェイントめっちゃ上手いな」
「噂には聞いてたけどエグすぎるな」
「やっぱ逸材やな」
「元砂選手、17歳!?」
「これは大物になるわ」
堂々としたパフォーマンスが称賛された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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