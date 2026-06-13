―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 エニーカラー <5032>

26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比24.6％増の201億円に伸びたが、27年4月期は180億～200億円となり中央値での前期比は5.9％減となる見通しとなった。



▲No.5 ラクーンＨＤ <3031>

26年4月期の連結経常利益は前の期比11.2％減の12.4億円になり、従来予想の14億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5032> エニーカラー 東Ｐ -22.43 6/10 本決算 -5.93

<7095> マクビープラ 東Ｐ -16.11 6/11 本決算 -19.82

<2929> ファーマＦ 東Ｐ -15.13 6/10 3Q 赤拡

<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -14.46 6/11 1Q 赤縮

<3031> ラクーンＨＤ 東Ｐ -11.11 6/11 本決算 -55.65



<3854> アイル 東Ｐ -10.42 6/ 5 3Q 24.76

<2198> アイケイケイ 東Ｐ -7.86 6/11 上期 74.93

<4194> ビジョナル 東Ｐ -7.74 6/11 3Q 17.17

<9627> アインＨＤ 東Ｐ -5.70 6/11 本決算 5.58

<3921> ネオジャパン 東Ｐ -5.21 6/11 1Q 9.02



<2301> 学情 東Ｐ -2.03 6/ 8 上期 -28.66

<6309> 巴工業 東Ｐ -1.77 6/11 上期 1.83

<3662> エイチーム 東Ｐ -0.54 6/ 5 3Q -67.95



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース