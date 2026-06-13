―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から12日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　エニーカラー <5032>
　26年4月期の経常利益(非連結)は前の期比24.6％増の201億円に伸びたが、27年4月期は180億～200億円となり中央値での前期比は5.9％減となる見通しとなった。

▲No.5　ラクーンＨＤ <3031>
　26年4月期の連結経常利益は前の期比11.2％減の12.4億円になり、従来予想の14億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5032> エニーカラー 　東Ｐ 　 -22.43 　　6/10　本決算　　　 -5.93
<7095> マクビープラ 　東Ｐ 　 -16.11 　　6/11　本決算　　　-19.82
<2929> ファーマＦ 　　東Ｐ 　 -15.13 　　6/10　　　3Q　　　　赤拡
<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　東Ｐ 　 -14.46 　　6/11　　　1Q　　　　赤縮
<3031> ラクーンＨＤ 　東Ｐ 　 -11.11 　　6/11　本決算　　　-55.65

<3854> アイル 　　　　東Ｐ 　 -10.42 　　6/ 5　　　3Q　　　 24.76
<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 -7.86 　　6/11　　上期　　　 74.93
<4194> ビジョナル 　　東Ｐ　　 -7.74 　　6/11　　　3Q　　　 17.17
<9627> アインＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.70 　　6/11　本決算　　　　5.58
<3921> ネオジャパン 　東Ｐ　　 -5.21 　　6/11　　　1Q　　　　9.02

<2301> 学情 　　　　　東Ｐ　　 -2.03 　　6/ 8　　上期　　　-28.66
<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -1.77 　　6/11　　上期　　　　1.83
<3662> エイチーム 　　東Ｐ　　 -0.54 　　6/ 5　　　3Q　　　-67.95

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした12日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース