BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。

日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。本日6月13日（土）の放送では超特急のリョウガ・ユーキ・アロハと、世の中にある様々なものの“High＆Lowクイズ”に挑戦。ご褒美スイーツをかけたチーム対抗戦で盛り上がった。

次回6月20日（土）放送の第8話（最終回）は、正真正銘のパーフェクトアイドルとして名高く、高いパフォーマンス能力と歌唱力でアーティストとしても国内外から人気を集める中島健人がゲストとして出演！

【第8話 ゲスト：中島健人】

スタジオでは中島が持ってきたご褒美スイーツをかけて、日常生活に役立つ技を実践、ライフハックチャレンジ企画に挑戦！初めて知ったちょっと便利なライフハック技に、中島とBOYNEXTDOORのメンバーが本気で取り組む。

番組内での貴重なダンスコラボにも一緒に挑戦！ゲスト・中島とBOYNEXTDOORのメンバーは”トモダチ”になれたのか…？

【番組概要】

2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューした、BOYNEXTDOOR。翌年2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める実力派の6人ボーイグループ BOYNEXTDOOR日本初の冠番組。

次世代を担うボーイグループとして大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱える彼らがこっそり抱える1つの悩み…それは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと…」。この番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間「トモダチベース」に、アーティストや俳優など様々なゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になる！

BOYNEXTDOORのトモダチ作りに寄り添う、オリジナリティ溢れるトークバラエティ番組。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔にもぜひご注目！

■毎週土曜日14:30〜15:00 日本テレビにて放送（全8回）

■BOYNEXTDOOR トモダチベース Hulu特別版

番組放送後 土曜15:00から Huluにて独占配信スタート

地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

■BOYNEXTDOOR トモダチベース 見逃し配信

番組放送後 土曜15:00から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート

■番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

■番組公式X：＠BNDtomodachi