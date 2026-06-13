犬を飼うと『できなくなること』5選

「犬のいる暮らしって憧れる！」「毎日癒やされそうだし、楽しそう！」そう思う方は多いでしょう。しかし、実際は楽しいことや癒やされる日常ばかりではありません。まずは、多くの飼い主さんが犬を飼ってから「できなくなった」と感じることを見ていきましょう。

1.気軽に旅行すること

今までは自分が「行きたい」と思ったタイミングで旅行したり、行きたいと思った場所、泊まりたいと思った場所に宿泊していた人も多いでしょう。しかし、犬を飼うと、気軽に旅行することが難しくなります。

なぜならば、旅行中の犬の預け先を見つけなければなりませんし、犬と一緒に旅行するとしても、宿泊施設は限られます。宿泊先に預けられる場所がなければ、観光もままなりません。

したがって、犬を飼う上で今までのように気軽に旅行することは難しくなると、覚悟しておくべきでしょう。

2.急な外出や夜遊び

犬にはご飯や散歩、コミュニケーションなど、日々のお世話やスキンシップなどが欠かせません。そのため、今までは急な外出や夜遊びを楽しめていた人でも、犬を飼った途端「行けなくなった」と変化を感じる人が多いです。

もしも終電を逃してしまったら大変！愛犬がひとりで一晩過ごさなければいけません。強いトラウマになり得る出来事なので、愛犬のことを考えて、自分の生活スタイルを変えなければいけない場面も出てくるでしょう。

3.部屋を完全にキレイに保つこと

犬の抜け毛やニオイは、想像以上に生活に影響を及ぼします。日常的に使うソファやベッド、衣類などにも愛犬の抜け毛がつきますし、体臭や排泄物の臭いで部屋に獣臭が充満してしまうことも…。

臭いは、意外にも換気を少ししただけでは解消されないこともあるので、その点の対策や覚悟も必要です。

4.自分の生活リズムを保つこと

犬は生活リズムを大切にする一面を持ちます。毎日同じ時間帯に散歩へ行き、ご飯を食べるといった生活習慣は、たとえ時計を読めなくとも、体の感覚で覚えているのです。

そのため、今まで自分のリズムで生活していた人は、犬に合わせなければいけない場面が増えるでしょう。

例えば、休日の朝、遅くまで寝ていたい人にとって、早朝散歩はきついと感じるかもしれません。しかし、そこも愛犬のためを思って、合わせなければいけないのです。

5.お金を自由に使うこと

現実的な話をすると、犬を飼う上で、とても多くのお金がかかります。ドッグフード代や消耗品、必要な雑貨やおもちゃ、病院代、トリミング代など、挙げればキリがないほどです。

一般的に、犬にかかる年間の平均費用は、35万円前後と言われています。これほどの費用を犬にかけなければいけないため、飼い主は今までのように自由にお金を使うことが難しくなる人も出てくるでしょう。

実際に多い後悔のポイントとは？

犬との暮らしは幸せなことも多い反面、飼う前の覚悟が不足していたために、お迎え後、「こんなはずじゃなかった」「こんなに大変だとは…」と悩む人も少なくありません。

では、実際に犬を飼ってから後悔する人は、どんなポイントで悔いるのでしょうか。

トイレトレーニングがうまくいかず、部屋がきれいに保てない しつけが完了せず、思っていた以上に手がかかる 自分の自由な時間が減った 自分が良い飼い主でいられているか不安がつきまとう 想像以上にお金がかかり家計が苦しい

やはり、しつけの難しさがトップクラスに挙がります。そのほかにも、部屋がきれいに保てなくなったことに、SNSなどで見た暮らしとのギャップを感じて後悔する人も。

また、自由な時間が大幅に減ったことにも「仕方がないけれど、ちょっぴり窮屈」と感じている人も少なくありません。

それでも「犬を飼って良かった」と思う点

後悔の念を抱く飼い主も、それを凌ぐほどに「犬を飼って良かった」と思う場面が日常の至るところに散らばっています。では、どんなことに幸せを感じるのでしょうか。

無償の愛に癒される 愛犬に合わせることで生活リズムが整った 一緒に過ごす時間に幸せを感じる 「できた」を共有することで新たな喜びを感じられる 犬がいないと経験できない楽しみがある

大変なことも多い反面、それを一緒に乗り越えていくことで絆が深まり、無償の愛を与えてくれる愛犬の存在自体に幸せや奇跡的な愛情を感じるといった声もあります。

また、犬がいるからこそ得られる生活の彩りや豊かさを感じる人も多く、「大変だけれど、思わず笑ってしまう場面もあって楽しい」「何気ない優しさをふと感じることが多くて癒やされる」といった声も多いです。

犬を迎える前に必要な覚悟

犬をお迎えするためには、「理想の生活」だけでなく、犬との暮らしのリアルを理解していくことも大切です。改めて、犬を迎える前に必要な覚悟を見ていきましょう。

今の自分にもうひとり家族を迎える余裕があるか 10年以上、一緒に暮らしていけるか 今後のライフプランを考えてお世話し続けられるか 自分の生活リズムを愛犬に合わせることができるか

犬を飼うということは、現在平均寿命が14歳の犬たちの生涯を背負うということです。今は元気だけれど、10年後はどうでしょう。10年後も、今と同じように愛犬のお世話をし、一緒に暮らし続けていけますか。

「今」だけを見るのではなく、10年後、15年後も見据えて犬を迎えるかどうかを検討することも重要です。

まとめ

犬を飼うと、生活リズムやお金の使い方など、変わることはたくさんあります。しかし、その一方で、一緒に過ごす幸せや日常の小さな温かさを感じることも増えるでしょう。もしも今、犬を迎えるか迷っているならば、理想とリアルの両方を知ったうえで、改めてじっくり考えてみてください。