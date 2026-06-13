6月20日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■世界中で愛されている「ＭＡＴＣＨＡ」。

ブームの聖地、京都“宇治抹茶の神様”が降臨！







今や世界中で大ブームとなり、海外セレブをはじめ健康志向の人々からも注目を浴びている抹茶！

そんな抹茶の聖地とも言われる京都・宇治で1879年の創業以来、伝統の宇治抹茶を作り続ける“神”――「堀井七茗園」の六代目園主・堀井長太郎さんが登場！

神の宇治抹茶は、機械に頼らず、人の手で柔らかい新芽を丁寧に摘む「手摘み」へのこだわり。

今回番組では、1年でたった3日しかないという５月の茶摘みの現場に潜入！

そして摘んだばかりの新芽を蒸して乾燥させ、茶臼で挽いて抹茶へ仕上げるまでの製造工程にテレビ初の完全密着！

さらに娘・成里乃（なりの）さんの名が付けられ、2021年にはパリの「日本茶コンクール」でグランプリに輝いた最高級抹茶の「プレミアム成里乃」。

偉大な伝統を背負い、七代目への道を歩む、娘・成里乃さんの熱き想いとともにご紹介！



■おうちでマネできる抹茶の神技！

シェイカーで簡単に作れる「冷たい宇治抹茶」もご紹介！





■スタジオでは、茶師が点てる神の最高級抹茶「プレミアム成里乃」をヒロミ＆孝太郎が堪能！

そして、知っておきたいお作法もご紹介！



