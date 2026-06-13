開催：2026.6.13

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 6 - 0 [フィリーズ]

MLBの試合が13日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとフィリーズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキー、対するフィリーズの先発投手はタナー・バンクスで試合は開始した。

1回裏、4番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-0 PHI

2回裏、ピッチャー アンドリュー・ペインターがワイルドピッチでブリュワーズ得点 MIL 2-0 PHI

5回裏、5番 ジェーク・バウアーズ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-0 PHI

6回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 6-0 PHI

試合は6対0でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーで、ここまで8勝2敗0S。負け投手はフィリーズのタナー・バンクスで、ここまで0勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-13 10:50:26 更新