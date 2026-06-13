でんでんが東海道線でぶらり途中下車の旅
2026年6月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東海道線の旅。
旅人は、でんでん。
東海道線
東京駅から神戸駅まで589.5キロ。
東京駅から熱海駅まではJR東日本、熱海駅から米原駅はJR東海、米原駅から神戸駅はJR西日本の管内に分かれます。
今週の旅人：でんでん
1950年1月23日生まれ、福岡県出身。
81年、『の・ようなもの』で映画デビュー。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。
2011年、『冷たい熱帯魚』で第35回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ多くの映画賞を受賞。
今年はスペインで映画『KARATEKA（原題）』が公開予定。
10月3日より舞台「星屑の町〜忘却篇」に出演。
おじゃましたところ
小田原駅小田原城Nordisk Lys
大磯駅ヨシノマユコさん
平塚駅ひらつかシーテラス幸玉堂
茅ケ崎駅La SALUMERIA
小田原城（小田原駅）
本丸の東堀に育つ花菖蒲は、2001年に植えられて、現在およそ1万本。2500株のアジサイと共に6月下旬まで楽しめます。初夏を彩る花の共演は見ごたえ十分！
【最寄駅】東海道線「小田原駅」より徒歩10分
【所番地】神奈川県小田原市城内6-1
【電話番号】0465-23-1373
【営業時間】9:00〜17:00
【ホームページ】https://odawaracastle.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/odawaracastle/
【Facebook】https://www.facebook.com/odawarakankou/
Nordisk Lys（小田原駅）
学生の頃から照明に興味を持ち始めた店主の千葉さんが、北欧照明の魅力に惹かれ、デンマークで学び帰国。デンマークの古民家に似ているという築90年の製麺所をリノベーションして照明のお店を開いています。
【最寄駅】
東海道線「小田原駅」より徒歩30分
箱根鉄道「箱根板橋駅」より徒歩6分
【所番地】神奈川県小田原市板橋597
【電話番号】0465-55-8267
【営業時間】11:00〜17:00
【定休日】月・火・水
【ホームページ】https://nordisklys.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/nordisklys/
【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622505922
【備考】北欧雑貨店を併設しております。
＜北欧雑貨店 Stille＞https://www.instagram.com/stille_zakka/
ヨシノマユコさん（大磯駅）
独学で「掻き落とし」の技を身に着けたヨシノさんは、下書きもなく自分の感覚で器にデザインを掻いていきます。モチーフは、生き物や植物など自然界にあるもの。器もゆがませたりして、完璧な形にしないのがこだわり。
【最寄駅】東海道線「大磯駅」より徒歩22分
【Instagram】https://www.instagram.com/mayukoyoshino/
【ヨシノマユコ 陶展 インドの風】
6月17日（水）〜25日（木）
横浜郄島屋 7階 和洋食器売場にて開催
ひらつかシーテラス（平塚駅）
2025年10月にオープンした平塚の新ランドマーク。海を一望できるウッドデッキテラスや、BBQレストラン、マルシェなど11店舗が入る複合施設。
【最寄駅】東海道線「平塚駅」より徒歩30分
（神奈中バス「袖ケ浜」・「八間通り入口」より徒歩1分）
【所番地】神奈川県平塚市龍城ケ丘19-1
【電話番号】0463-26-4851
【営業時間】（公園管理事務所）8:30〜17:15
【マルシェ棟営業時間】店舗ごとに異なります（詳しくはホームページをご覧ください）
【ホームページ】https://hiratsuka-seaterrace.com/
【マルシェ棟】https://hiratsuka-seaterrace.com/stores/stores-86/
【Instagram】https://www.instagram.com/hiratsukaseaterrace/
【アクセス方法】
駐車場が計85台のため、土日祝などは公共交通機関をご利用ください。
幸玉堂（平塚駅）
ハンコ職人である二代目店主が、木製という共通点に惹かれ趣味で集めていた世界の木製雑貨を10年ほど前から店内で販売。オモチャなどおよそ300種類の商品が並びます。
【最寄駅】東海道線「平塚駅」より徒歩15分
【所番地】神奈川県平塚市西八幡1-1-5
【電話番号】0463-22-7239
【定休日】不定休（※ご来店の際は電話をお願いします）
La SALUMERIA（茅ケ崎駅）
以前、外食産業でメニュー開発をしていたご主人が、様々な食材と向き合う中で魅力を感じた「薄切りの生ハム」。これを独自のアイデアで様々な料理を生み出しました。生ハムのしゃぶしゃぶなどユニークなメニューが並びます。
【最寄駅】東海道線「茅ケ崎駅」より徒歩8分
【所番地】神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-21
【電話番号】0467-84-8802
【営業時間】
＜ランチ＞12:00〜14:00（L.O.13:30）
＜ディナー＞16:00〜22:00（L.O.21:30）
【定休日】火・水
【Instagram】https://www.instagram.com/la_salumeria_in_via_yuzo