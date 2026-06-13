2026年6月13日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東海道線の旅。

旅人は、でんでん。

東海道線

東京駅から神戸駅まで589.5キロ。

東京駅から熱海駅まではJR東日本、熱海駅から米原駅はJR東海、米原駅から神戸駅はJR西日本の管内に分かれます。

今週の旅人：でんでん

1950年1月23日生まれ、福岡県出身。

81年、『の・ようなもの』で映画デビュー。以降、テレビ、映画、舞台と幅広く活躍。

2011年、『冷たい熱帯魚』で第35回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞をはじめ多くの映画賞を受賞。

今年はスペインで映画『KARATEKA（原題）』が公開予定。

10月3日より舞台「星屑の町〜忘却篇」に出演。

おじゃましたところ 小田原駅 Nordisk Lys 大磯駅 ヨシノマユコさん 平塚駅 ひらつかシーテラス幸玉堂 茅ケ崎駅 La SALUMERIA 小田原城 Nordisk Lysヨシノマユコさんひらつかシーテラス幸玉堂La SALUMERIA

本丸の東堀に育つ花菖蒲は、2001年に植えられて、現在およそ1万本。2500株のアジサイと共に6月下旬まで楽しめます。初夏を彩る花の共演は見ごたえ十分！

【最寄駅】東海道線「小田原駅」より徒歩10分

【所番地】神奈川県小田原市城内6-1

【電話番号】0465-23-1373

【営業時間】9:00〜17:00

【ホームページ】https://odawaracastle.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/odawaracastle/

【Facebook】https://www.facebook.com/odawarakankou/

Nordisk Lys（小田原駅）

学生の頃から照明に興味を持ち始めた店主の千葉さんが、北欧照明の魅力に惹かれ、デンマークで学び帰国。デンマークの古民家に似ているという築90年の製麺所をリノベーションして照明のお店を開いています。

【最寄駅】

東海道線「小田原駅」より徒歩30分

箱根鉄道「箱根板橋駅」より徒歩6分

【所番地】神奈川県小田原市板橋597

【電話番号】0465-55-8267

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】月・火・水

【ホームページ】https://nordisklys.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/nordisklys/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622505922

【備考】北欧雑貨店を併設しております。

＜北欧雑貨店 Stille＞https://www.instagram.com/stille_zakka/

独学で「掻き落とし」の技を身に着けたヨシノさんは、下書きもなく自分の感覚で器にデザインを掻いていきます。モチーフは、生き物や植物など自然界にあるもの。器もゆがませたりして、完璧な形にしないのがこだわり。

【最寄駅】東海道線「大磯駅」より徒歩22分

【Instagram】https://www.instagram.com/mayukoyoshino/

【ヨシノマユコ 陶展 インドの風】

6月17日（水）〜25日（木）

横浜郄島屋 7階 和洋食器売場にて開催

2025年10月にオープンした平塚の新ランドマーク。海を一望できるウッドデッキテラスや、BBQレストラン、マルシェなど11店舗が入る複合施設。

【最寄駅】東海道線「平塚駅」より徒歩30分

（神奈中バス「袖ケ浜」・「八間通り入口」より徒歩1分）

【所番地】神奈川県平塚市龍城ケ丘19-1

【電話番号】0463-26-4851

【営業時間】（公園管理事務所）8:30〜17:15

【マルシェ棟営業時間】店舗ごとに異なります（詳しくはホームページをご覧ください）

【ホームページ】https://hiratsuka-seaterrace.com/

【マルシェ棟】https://hiratsuka-seaterrace.com/stores/stores-86/

【Instagram】https://www.instagram.com/hiratsukaseaterrace/

【アクセス方法】

駐車場が計85台のため、土日祝などは公共交通機関をご利用ください。

ハンコ職人である二代目店主が、木製という共通点に惹かれ趣味で集めていた世界の木製雑貨を10年ほど前から店内で販売。オモチャなどおよそ300種類の商品が並びます。

【最寄駅】東海道線「平塚駅」より徒歩15分

【所番地】神奈川県平塚市西八幡1-1-5

【電話番号】0463-22-7239

【定休日】不定休（※ご来店の際は電話をお願いします）

La SALUMERIA（茅ケ崎駅）

以前、外食産業でメニュー開発をしていたご主人が、様々な食材と向き合う中で魅力を感じた「薄切りの生ハム」。これを独自のアイデアで様々な料理を生み出しました。生ハムのしゃぶしゃぶなどユニークなメニューが並びます。

【最寄駅】東海道線「茅ケ崎駅」より徒歩8分

【所番地】神奈川県茅ヶ崎市東海岸北1-7-21

【電話番号】0467-84-8802

【営業時間】

＜ランチ＞12:00〜14:00（L.O.13:30）

＜ディナー＞16:00〜22:00（L.O.21:30）

【定休日】火・水

【Instagram】https://www.instagram.com/la_salumeria_in_via_yuzo