セブンイレブンに新感覚の「まぜまぜスイーツ」が登場！ ストローで楽しむ“わらびもち入り”全2種
「セブンイレブン」は、6月16日（火）から、ストローで混ぜながら楽しむ新感覚の「まぜまぜスイーツ 抹茶ラテ わらびもち入り」と「まぜまぜスイーツ いちごミルク わらびもち入り」を、沖縄県を除く全国の店舗で順次発売する。
【写真】果肉感が楽しめる「いちごミルク」も！ 新登場の和スイーツ2種詳細
■しあわせ食感のわらびもちを堪能
今回登場する「まぜまぜスイーツ」は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせてストローで楽しむことで、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる新感覚の和スイーツ全2種。
「抹茶ラテ わらびもち入り」は、ぷるぷる食感の抹茶わらびもち、とろりとなめらかな抹茶ミルク、ふんわりとしたホイップクリームを重ねた3層仕立てのスイーツで、抹茶の豊かな香りと旨みがミルクの甘みを引き立て、ぷるぷる食感とともに一体感のある味わいが楽しめる。
一方、「いちごミルク わらびもち入り」は、いちごわらびもち、ミルククリーム、ホイップクリームを重ね、果肉感のあるいちごソースをトッピング。ミルクのコクといちごの風味をバランスよく仕上げており、最後まで飽きずに味わえるという。
いずれのメニューも、時間が経っても固くならないぷるぷるとしたしあわせ食感のわらびもちを堪能可能。仕事の合間のリフレッシュや移動中のひと息つきたいときにもぴったりのスイーツだ。
【写真】果肉感が楽しめる「いちごミルク」も！ 新登場の和スイーツ2種詳細
■しあわせ食感のわらびもちを堪能
今回登場する「まぜまぜスイーツ」は、カップ内で層になった素材を混ぜ合わせてストローで楽しむことで、ひと口ごとに異なる味わいを楽しめる新感覚の和スイーツ全2種。
一方、「いちごミルク わらびもち入り」は、いちごわらびもち、ミルククリーム、ホイップクリームを重ね、果肉感のあるいちごソースをトッピング。ミルクのコクといちごの風味をバランスよく仕上げており、最後まで飽きずに味わえるという。
いずれのメニューも、時間が経っても固くならないぷるぷるとしたしあわせ食感のわらびもちを堪能可能。仕事の合間のリフレッシュや移動中のひと息つきたいときにもぴったりのスイーツだ。