Little Glee Monster、東京・新宿にてフリーライブ開催決定
Little Glee Monsterが、6月19日に、東京・新宿にてフリーライブを開催することを発表した。
■フリーライブは6月19日18時30分より開始
日程および場所は、6月19日18時30分より新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて。
Little Glee Monsterがフリーライブを行うのは、2022年11月以来となる。
Little Glee Monsterは、ニューアルバム『BREATH』を9月にリリース。10月からはツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH” 』を開催する。
■イベント情報
『Little Glee Monster Free Live 2026』
06/19（金）東京・新宿 東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場
17:00 優先観覧エリア オフィシャルファンクラブ優先入場開始
18:30 開演
※観覧無料
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「一輪 / Pages」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Pages / 一輪」
2026年9月リリース
ALBUM『BREATH』
■関連リンク
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/