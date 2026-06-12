Little Glee Monster、東京・新宿にてフリーライブ開催決定

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Little Glee Monsterが、6月19日に、東京・新宿にてフリーライブを開催することを発表した。

■フリーライブは6月19日18時30分より開始

日程および場所は、6月19日18時30分より新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場にて。

Little Glee Monsterがフリーライブを行うのは、2022年11月以来となる。

Little Glee Monsterは、ニューアルバム『BREATH』を9月にリリース。10月からはツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH” 』を開催する。

■イベント情報

『Little Glee Monster Free Live 2026』

06/19（金）東京・新宿 東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場

17:00 優先観覧エリア オフィシャルファンクラブ優先入場開始

18:30 開演

※観覧無料

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「一輪 / Pages」

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Pages / 一輪」

2026年9月リリース

ALBUM『BREATH』

■関連リンク

Little Glee Monster OFFICIAL SITE

https://www.littlegleemonster.com/