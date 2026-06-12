元Janne Da Arcのka-yuが6月20日、ka-yu名義初となる1stフルアルバム『OUTSET』をリリースする。初回限定盤と通常盤の2仕様となる同作品のジャケット画像が公開となった。

アルバム『OUTSET』は、2024年1月21日の音楽活動再始動から、約2年半にわたる歩みを凝縮した集大成となるフルアルバムだ。CDに封入されるブックレットは、初回限定盤が16ページ、通常盤が12ページとなっており、それぞれ内容が異なる。さらに、『OUTSET』には、＜ka-yu THE LIVE＞会場で参加可能な“ka-yuくじ”がCD1枚につき1枚同封される。詳細は後日アナウンスされる予定だ。

なお、本作のリリースを記念したスペシャルインタビューがka-yuオフィシャルサイトにて公開となった。同インタビューでは、ファン投票によって収録楽曲の一部を決定したアルバム制作の舞台裏をはじめ、ギタリストKyrieとの共同アレンジ、現在の音楽活動に対する率直な想いについて語った。制作過程では、これまでとは異なり周囲の意見やファンの声を積極的に取り入れ、「自分の意見だけで進めない」という新たなアプローチにも挑戦したとのこと。音楽活動を続ける理由やファンへの想いについても率直に語られている。

初回限定盤

通常盤

■1stフルアルバム『OUTSET』

2026年6月20日(土) 発売

詳細：https://ka-yu.jp/outset-preorder/

【ka-yu OFFICIAL SITE会員限定盤】\4,400(税込)

アルバム通常盤+会員限定アウタースリーブ／ka-yu直筆サイン入り

【初回限定盤 TYPE A (※数量限定)】\12,100(税込)

アルバム初回盤＋オリジナルCDプレイヤー付き

※カラー：CLEAR／RED(色選択可)

【初回限定盤 TYPE B】\4,400(税込)

アルバム初回盤＋オリジナルアクリルドッグタグ

※16ページブックレット

【初回限定盤 TYPE C】\4,400(税込)

アルバム初回盤＋ミニノート

※16ページブックレット

【通常盤】\3,850(税込)

※1ページブックレット ●Solid Beat ONLINE STORE限定特典：OUTSETオリジナルステッカー(全5種・ランダム)を1枚購入ごとに同封

※1配送につき5枚までは被りなし

予約リンク：https://solidbeat.jp/ ▼収録曲

01 SDBT - Make It Louder

02 At the Edge

03 最後のKiss (OUTSET ver.)

04 Red Sun

05 That day

06 紫陽花 (OUTSET ver.)

07 夏の幻

08 Kagero

09 Motto! (OUTSET ver.)

10 君が笑うなら

11 Snowfall

12 ひとりじゃないから (OUTSET ver.)

■全国4都市ツアー＜ka-yu THE LIVE 2026＞

▶＜ka-yu THE LIVE -June 2026-＞

6月26日(金) 東京・新宿ReNY

open18:00 / start18:30

▶＜ka-yu THE LIVE -July 2026-＞

07月19日(日) 東京・渋谷Rex

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 8 2026-＞

08月08日(土) 石川・金沢vanvanV4

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -August 23 2026-＞

08月23日(日) 大阪・OSAKA MUSE

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE LIVE -October 2026-＞

10月03日(土) 愛知・名古屋HeartLand

open16:00 / start16:30 ▼サポートミュージシャン

Kyrie (G / ex.NoGoD)

海 (G / vistlip) ※7月19日渋谷Rex公演を除く

宏崇 (Dr / R指定)



▼チケット

Cチケット：\6,969 (税込)

※ 別途ドリンク代が必要となります。

※ 未就学児(6歳未満）のご入場はお断りしております。

詳細：https://eplus.jp/sf/word/0000019911

■＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE 2026＞

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HOKKAIDO 01 2026-＞

10月17日(土) 北海道・musica hall cafe

open15:00 / start15:30

※10月17日公演のみ、終演後にka-yu本人も参加するka-yu OFFICIAL SITE会員様限定の打ち上げイベントを実施

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HOKKAIDO 02 2026-＞

10月18日(日) 北海道・musica hall cafe

open15:00 / start15:30

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -HYOGO 2026-＞

11月07日(土) 兵庫・KOBE BLUEPORT

open16:00 / start16:30

▶＜ka-yu THE ACOUSTIC LIVE -SHIZUOKA 2026-＞

12月05日(土) 静岡・Sunash

open16:00 / start16:30 ▼チケット

●HOKKAIDO 01

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\8,000(S席後方／指定席)

Bチケット：\6,500(後方自由席)

●HOKKAIDO 02

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\6,969(S席後方／指定席)

Bチケット：\6,500(後方自由席)

●HYOGO／SHIZUOKA

Sチケット：\16,969(前方1〜3列目／指定席)

Aチケット：\6,000(会員先行／後方スタンディング)

Bチケット：\6,000(一般／後方スタンディング)

※別途、電子チケット発券手数料およびドリンク代がかかります ◯Sチケット特典(全公演共通)

・前方1〜3列目確定

・ka-yu直筆サイン入り特製ラミネートPASS(ネックストラップ付き)

・HOKKAIDO 01：終演後の会員限定イベント参加権＋1ドリンク・軽食付き

・HOKKAIDO 02／HYOGO／SHIZUOKA：オリジナルクリアポーチ＆ステッカーセット 【S・Aチケット(会員先行／抽選)発売スケジュール】

HYOGO／SHIZUOKA受付：6月13日(土)10:00〜6月28日(日)23:59

【Bチケット(先着)】

HOKKAIDO 01／02：会員先行 6月13日(土)10:00〜19:00／一般発売 6月13日(土)20:00〜

HYOGO／SHIZUOKA一般発売：7月18日(土)10:00〜

詳細・購入：https://ka-yu.jp