『Adoの歌ってみたアルバム』第2弾リリース決定！「Adoに歌ってほしい曲」を大募集

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『Adoの歌ってみたアルバム』の第2弾が、今冬にリリースされることが決定。これを受けて「Adoに歌ってほしい曲」を広く募集する企画がスタートした。

■特設サイトで好きな楽曲を1人1曲まで投票可能

2020年10月の「うっせぇわ」での鮮烈なメジャーデビューから数々の快挙を成し遂げ、7月に日産スタジアムでのライブを控えている23歳の歌い手Ado。

『Adoの歌ってみたアルバム』は、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して作成される企画アルバム。2023年12月13日に発売された同名アルバムに続く第2弾となる。

楽曲は、POP、ボーカロイド、洋楽、それぞれのジャンルから募集。公募期間は6月12日20時から6月21日23時59分まで。

特設サイトから好きな楽曲を1人1曲まで投票できるので、ぜひ公募に参加しよう。

■リリース情報

2026.05.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「春に舞う」

2026.09.02 ON SALE

ANALOG「ビバリウム」

今冬リリース予定

ALBUM『Adoの歌ってみたアルバム』

■関連リンク

特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ado/utattemita2/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/