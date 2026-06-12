『Adoの歌ってみたアルバム』第2弾発売へ Adoに歌ってほしい楽曲を募集 第1弾では中森明菜や椎名林檎らをカバー
歌い手・Adoのカバーアルバム『Adoの歌ってみたアルバム』の第2弾が今冬に発売されることが決定した。発売にともない、Adoに歌ってほしい楽曲をJ-POP、ボーカロイド、洋楽、それぞれのジャンルから大募集することが発表された。
【動画】Ado×Giga×TeddyLoidの再タッグ！『ブルーロック』本予告映像
『Adoの歌ってみたアルバム』は、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して制作する企画アルバム。2023年12月13日に発売された第1弾には、「ドライフラワー」（優里）、「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）、「罪と罰」（椎名林檎）、「神っぽいな」（ピノキオピー）、「unravel」（TK from 凛として時雨）など全10曲が収録された。
公募期間は21日午後11時59分まで。特設サイトから1人1曲まで投票できる。締切間近は回答画面につながりにくくなる場合があるため、余裕を持って回答するよう呼びかけている。
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『Adoの歌ってみたアルバム』は、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して制作する企画アルバム。2023年12月13日に発売された第1弾には、「ドライフラワー」（優里）、「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）、「罪と罰」（椎名林檎）、「神っぽいな」（ピノキオピー）、「unravel」（TK from 凛として時雨）など全10曲が収録された。
公募期間は21日午後11時59分まで。特設サイトから1人1曲まで投票できる。締切間近は回答画面につながりにくくなる場合があるため、余裕を持って回答するよう呼びかけている。