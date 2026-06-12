クロミ＆はぴだんぶい×「紅茶花伝」が初コラボ！ 八木勇征のSNS動画や屋外広告も展開
サンリオキャラクターズと紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」がコラボレーションした限定コラボボトル第2弾が、6月15日（月）から、全国の取扱店舗で発売される。
【写真】キャンプを楽しむクロミも！ 限定コラボボトル一覧
■テーマは“それぞれの夏”
今回クロミ＆はぴだんぶいと初コラボレーションして発売されるのは、“それぞれの夏”をテーマに、夏らしい飲用シーンを描いたオリジナルデザインの限定コラボボトル全30種類。
ラインナップは、定番の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」や「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」をはじめ、今春に新発売となった「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」や「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」、沖縄エリア限定の「紅茶花伝 ガーデン」シリーズを含む計6製品で、いずれも、日焼けしたクロミや夏を楽しむはぴだんぶいのかわいらしい世界観が描かれている。
また、2025年秋に「紅茶花伝」のアンバサダーに就任した、FANTASTICSの八木勇征によるSNS動画や屋外広告も同日より順次展開。加えて、限定コラボボトルが無料でもらえるサンプリングイベントが、7月25日（土）と7月26日（日）に大阪・ひらかたパーク、8月22日（土）に東京・イオン板橋ショッピングセンター、8月23日（日）に千葉・イオンモール八千代緑が丘で開催される予定だ。
さらに、パッケージに記載の専用サイトでポイントを集めると、抽選でクロミとはぴだんぶいのコラボオリジナルアイテムが当たるキャンペーンが実施されるほか、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」では対応自動販売機で「紅茶花伝」製品を購入するとサンリオキャラクターズの限定デザインスタンプが付与される。
【写真】キャンプを楽しむクロミも！ 限定コラボボトル一覧
■テーマは“それぞれの夏”
今回クロミ＆はぴだんぶいと初コラボレーションして発売されるのは、“それぞれの夏”をテーマに、夏らしい飲用シーンを描いたオリジナルデザインの限定コラボボトル全30種類。
ラインナップは、定番の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」や「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」をはじめ、今春に新発売となった「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」や「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」、沖縄エリア限定の「紅茶花伝 ガーデン」シリーズを含む計6製品で、いずれも、日焼けしたクロミや夏を楽しむはぴだんぶいのかわいらしい世界観が描かれている。
さらに、パッケージに記載の専用サイトでポイントを集めると、抽選でクロミとはぴだんぶいのコラボオリジナルアイテムが当たるキャンペーンが実施されるほか、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」では対応自動販売機で「紅茶花伝」製品を購入するとサンリオキャラクターズの限定デザインスタンプが付与される。