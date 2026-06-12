Aぇ! group小島健、気合いの“刈り上げ”アピール 映画公開初日迎え「待ち望んだ結果が表れている」【おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?】
【モデルプレス＝2026/06/12】映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台挨拶が12日、都内で行われ、主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉（関西ジュニア）をはじめ、渡邉美穂、大貫勇輔、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、川村泰祐監督が登壇。小島が新しいヘアスタイルをアピールした。
【写真】STARTOアイドル、舞台上で喧嘩？
一松役の小島は、初日を迎えた喜びを語る中で、自身のヘアスタイルにも言及。「この今日という日を待ち望んだ本気の結果が、この刈り上げに表れているんじゃないかなと思います」と笑いを誘い、会場と公開初日を迎えた喜びを共有した。
ポージングタイムを設け、記者から大量のフラッシュを集めている小島に、正門は「撮らんでいい！撮らんでいい、そんなん！（笑）」、末澤も「なんの時間やねん！」と、メンバーからツッコミが飛び交った。
また、イベント中には小島が作品の見どころについて語る場面も。しかし、会場にはまだ映画を観ていない観客も多くいたことから、「ネタバレをどこまで話していいのか…」と困惑した様子を見せた。
すると、「僕、結構止まらないタイプで、ネタバレが」と明かしながら、「なので気をつけてください」と自らに言い聞かせるようにコメント。末澤はすかさず「あなたが気をつけてください（笑）」とツッコんで、共演者からも笑いが起こっていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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◆小島健、気合いの“刈り上げ”アピール
一松役の小島は、初日を迎えた喜びを語る中で、自身のヘアスタイルにも言及。「この今日という日を待ち望んだ本気の結果が、この刈り上げに表れているんじゃないかなと思います」と笑いを誘い、会場と公開初日を迎えた喜びを共有した。
また、イベント中には小島が作品の見どころについて語る場面も。しかし、会場にはまだ映画を観ていない観客も多くいたことから、「ネタバレをどこまで話していいのか…」と困惑した様子を見せた。
すると、「僕、結構止まらないタイプで、ネタバレが」と明かしながら、「なので気をつけてください」と自らに言い聞かせるようにコメント。末澤はすかさず「あなたが気をつけてください（笑）」とツッコんで、共演者からも笑いが起こっていた。
◆「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現。そんな『おそ松さん』が、実写映画の第2弾としてスクリーンに戻ってくる。
実写映画第2弾の主演には、Aぇ! groupの正門、末澤、小島、佐野の4人と、草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。（modelpress編集部）
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