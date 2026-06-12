中村玉緒さんとデュエット曲・氷川きよし、追悼コメント発表「いただいた留守電も大切に残しています」在りし日のエピソード思い起こす【全文】
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、所属事務所が発表した。歌手の氷川きよし（48）は同日、所属事務所を通してコメントを発表した。
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中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
過去に玉緒さんとデュエットCDで「ラブリィ」を歌い、20年以上の付き合いがあるという氷川は日本コロムビアを通してコメント。「いつも電話で中村玉緒さんが、美空ひばりさんの『越後獅子の唄』を歌われていたのを、今、懐かしく思い出しています」とし、「お会いした思い出もたくさんありますし、ふとした時に玉緒さんが『どうしてますか』、『元気にしてますか』とお電話をくださるんです」と在りし日のエピソードを明かした。
さらに「なかなか顔も出せず、ずっとご無沙汰していて、すごく気掛かりだったんですが、今日、ニュースを聞いて、ものすごくショックでした。玉緒さんからいただいた留守電も大切に残しています。その声を聞くと、元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります」と悲しみを伝え「ずっとこの芸能界で、長くお芝居をされ、日本中の方を明るい気持ちにさせてくださった俳優さんで、自分にも本当によくしてくださって、誰に対してもフレンドリーで、人を楽しくさせる方だなと思います。これからも玉緒さんとの思い出を胸に、自分も長く皆様に愛していただける歌手になれるよう精進していきたいと思います。玉緒さん、本当に寂しいですが、どうかゆっくり休まれてください。本当にありがとうございました」と追悼した。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
■氷川きよし コメント全文
いつも電話で中村玉緒さんが、美空ひばりさんの「越後獅子の唄」を歌われていたのを、今、懐かしく思い出しています。
玉緒さんとは、もう20年以上のおつきあいで、一緒にデュエットCDで「ラブリィ」(2003年10月 TAMAO&KIYOSHI 作詞:阿木燿子・作曲:宇崎竜童)という曲を歌わせていただきました。
お会いした思い出もたくさんありますし、ふとした時に玉緒さんが「どうしてますか」、「元気にしてますか」とお電話をくださるんです。
なかなか顔も出せず、ずっとご無沙汰していて、すごく気掛かりだったんですが、
今日、ニュースを聞いて、ものすごくショックでした。玉緒さんからいただいた留守電も大切に残しています。
その声を聞くと、元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります。
ずっとこの芸能界で、長くお芝居をされ、日本中の方を明るい気持ちにさせてくださった俳優さんで、自分にも本当によくしてくださって、
誰に対してもフレンドリーで、人を楽しくさせる方だなと思います。
これからも玉緒さんとの思い出を胸に、自分も長く皆様に愛していただける歌手になれるよう精進していきたいと思います。
玉緒さん、本当に寂しいですが、どうかゆっくり休まれてください。
本当にありがとうございました。
氷川きよし
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
中村さんが所属する長良プロダクションが文書で発表。「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
さらに「なかなか顔も出せず、ずっとご無沙汰していて、すごく気掛かりだったんですが、今日、ニュースを聞いて、ものすごくショックでした。玉緒さんからいただいた留守電も大切に残しています。その声を聞くと、元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります」と悲しみを伝え「ずっとこの芸能界で、長くお芝居をされ、日本中の方を明るい気持ちにさせてくださった俳優さんで、自分にも本当によくしてくださって、誰に対してもフレンドリーで、人を楽しくさせる方だなと思います。これからも玉緒さんとの思い出を胸に、自分も長く皆様に愛していただける歌手になれるよう精進していきたいと思います。玉緒さん、本当に寂しいですが、どうかゆっくり休まれてください。本当にありがとうございました」と追悼した。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍した。
■氷川きよし コメント全文
いつも電話で中村玉緒さんが、美空ひばりさんの「越後獅子の唄」を歌われていたのを、今、懐かしく思い出しています。
玉緒さんとは、もう20年以上のおつきあいで、一緒にデュエットCDで「ラブリィ」(2003年10月 TAMAO&KIYOSHI 作詞:阿木燿子・作曲:宇崎竜童)という曲を歌わせていただきました。
お会いした思い出もたくさんありますし、ふとした時に玉緒さんが「どうしてますか」、「元気にしてますか」とお電話をくださるんです。
なかなか顔も出せず、ずっとご無沙汰していて、すごく気掛かりだったんですが、
今日、ニュースを聞いて、ものすごくショックでした。玉緒さんからいただいた留守電も大切に残しています。
その声を聞くと、元気な玉緒さんがまだいらっしゃるという感覚があります。
ずっとこの芸能界で、長くお芝居をされ、日本中の方を明るい気持ちにさせてくださった俳優さんで、自分にも本当によくしてくださって、
誰に対してもフレンドリーで、人を楽しくさせる方だなと思います。
これからも玉緒さんとの思い出を胸に、自分も長く皆様に愛していただける歌手になれるよう精進していきたいと思います。
玉緒さん、本当に寂しいですが、どうかゆっくり休まれてください。
本当にありがとうございました。
氷川きよし