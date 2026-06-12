「来ていたの!?」K-POP人気ガールズグループの“韓国代表応援ショット”にファン熱狂！「天使だ」「完全に心を奪われた」【W杯】
ついに北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕。同日には、韓国代表がグループＡの初戦でチェコ代表とメキシコのグアダラハラ・スタジアムで対戦。２−１の逆転勝利を飾った。
この試合後、韓国の人気ガールズグループ『aespa』のウィンターが自身のインスタグラムを更新。「韓国最高」と綴り、カリナとのツーショットなど、スタジアムでの写真を複数枚公開した。
この投稿には、「勝利の女神だ」「韓国の勝利はあなたたちのおかげだ！」「可愛すぎる」「完全に心を奪われた」「来ていたの!?」「天使だ」「最高すぎる」などの声が寄せられている。
キュートな姿でファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】aespaカリナ＆ウィンターの“韓国代表応援ショット”
この試合後、韓国の人気ガールズグループ『aespa』のウィンターが自身のインスタグラムを更新。「韓国最高」と綴り、カリナとのツーショットなど、スタジアムでの写真を複数枚公開した。
この投稿には、「勝利の女神だ」「韓国の勝利はあなたたちのおかげだ！」「可愛すぎる」「完全に心を奪われた」「来ていたの!?」「天使だ」「最高すぎる」などの声が寄せられている。
キュートな姿でファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】aespaカリナ＆ウィンターの“韓国代表応援ショット”