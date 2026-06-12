「何の問題もない」ボランチ遠藤航が離脱→なぜFWの町野修斗が追加招集されたのか。久保建英の考えは？「たぶん彼なら…」
周知の通り、北中米ワールドカップに挑む日本代表のキャプテンだった遠藤航が現地６月11日、怪我のために離脱した。
代わりに、ボルシアMGのFW町野修斗が、前回大会に続いて追加招集された。
なぜボランチの遠藤の代わりがストライカーの町野なのか。一部では疑問の声もあがった。
同日、取材に応じた久保建英は、26歳のアタッカーについてこう評した。
「町野選手は、前回のワールドカップで試合に出られなくて悔しい思いをしていて、今回も、たぶん半分くらいの人が入ると思っていたなかで落選し、悔しい思いをしたと思いますけど、たぶん彼なら良い準備をしてくれていたと思うので」
「入っても何の問題もないと思いますし、キャラクター的にはすごく愛されている選手なので、すっとチームにポジティブな風を吹き込んでくれると思います。後は（ゴールパフォーマンスの跳ばないケインがまた見れるんじゃないかなと思います（笑）」
このタイミングでのメンバー入りは簡単ではない。そんななかで、町野は適任者だと考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
代わりに、ボルシアMGのFW町野修斗が、前回大会に続いて追加招集された。
なぜボランチの遠藤の代わりがストライカーの町野なのか。一部では疑問の声もあがった。
同日、取材に応じた久保建英は、26歳のアタッカーについてこう評した。
「町野選手は、前回のワールドカップで試合に出られなくて悔しい思いをしていて、今回も、たぶん半分くらいの人が入ると思っていたなかで落選し、悔しい思いをしたと思いますけど、たぶん彼なら良い準備をしてくれていたと思うので」
このタイミングでのメンバー入りは簡単ではない。そんななかで、町野は適任者だと考えているようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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