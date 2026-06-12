FRONTIERが「ボーナス」セール開催、コスパから究極性能まで18機種のPCを特価販売
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは6月12日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！」の第2弾を開始した。6月19日15時まで。
FRONTIERがボーナスセール
コスパにこだわった18万円台のエントリー機から、究極レベルの性能重視機まで、はばひろい全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。
いちおしモデルとして、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、最新GPUのRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0611」(税込セール価格329,800円)を挙げる。これからの暑い季節にも安心の水冷CPUクーラーを採用していることもポイントだ。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格329,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・水冷CPUクーラー (CPS DA240 V2 ARGB BK、ブラック)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格364,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
モデル名「FRGHLMB650/WS0531」 セール価格296,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
FRONTIERがボーナスセール
コスパにこだわった18万円台のエントリー機から、究極レベルの性能重視機まで、はばひろい全18機種のPCをボーナス時期ならではの特価で販売する。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格329,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・水冷CPUクーラー (CPS DA240 V2 ARGB BK、ブラック)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格364,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
モデル名「FRGHLMB650/WS0531」 セール価格296,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象 (6月16日まで)
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。