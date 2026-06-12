小泉進次郎防衛大臣は2026年5月24日、自身のX（@shinjirokoiz）を更新し、前日に視察した航空自衛隊千歳基地（北海道千歳市）で自衛官の子供から受け取った手紙の写真を公開した。



【写真】「おしごとがんばって」パイロットの父にあてて描かれた絵手紙

小泉氏は投稿の中で、「パイロットのお父さんを想いながら描いたんだろうなぁと、改めて危険と隣り合わせの訓練や任務から無事に帰ってくるのを待つご家族の思いを想像し、自衛隊とそのご家族を守り抜く責任を噛み締めました」と綴っている。



千歳基地・真駒内駐屯地などを視察

これに先立ち、小泉大臣は5月23日に陸上自衛隊真駒内駐屯地（札幌市）および航空自衛隊千歳基地を視察。同日17時10分から千歳基地内で行われた臨時記者会見において、視察の成果と防衛大臣としての職務における覚悟を表明していた。



会見の中で小泉大臣は、千歳基地に所在し、24時間365日態勢で対領空侵犯措置（スクランブル）を担う第2航空団のデモンストレーション展示や待機所を視察したことに言及。「任務に従事する隊員一人一人が、いずれも高い士気を維持し、一丸となって任務に当たっている姿を目の当たりにし、大変頼もしく感じた」と振り返った。



日出生台の事故を受け…

また、4月に日出生台演習場（大分県）で発生した事故を受け、陸上自衛隊北千歳、北恵庭、南恵庭の各駐屯地に所属する機甲科部隊の隊員やその家族に対し、陸上幕僚長とともに安全管理の徹底に関する説明を行った事実を報告。



視察の総括として、小泉大臣は会見の冒頭発言を「自衛隊が世界で最も隊員の命を大切にする組織であるため、必要な措置に全力で取り組み、防衛大臣として隊員の先頭に立って、国民の命や平和な暮らしを守り抜く。そしてその任務に当たる隊員一人一人とその御家族を守り抜くという強い覚悟を改めて胸に刻みました」と締めくくっていた。



▽出典

・防衛省 自衛隊 公式／防衛大臣臨時記者会見

https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2026/0523a_r.html