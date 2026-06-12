＜速報＞桑木志帆が5連続バーディで首位浮上 韓国の14歳アマと並んで後半へ
＜宮里藍 サントリーレディス 2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行している。1打差2位から出た桑木志帆が前半4番から5連続バーディを奪取。9番をボギーとしたが、トータル12アンダーで首位に浮上して折り返した。
【写真】スイングアークがおっきい！ 14歳アマの豪快打
韓国の14歳アマ、キム・ソアがトータル12アンダーでホールアウト。桑木と首位に並んでいる。トータル10アンダー・3位タイには金澤志奈、「64」と伸ばした荒木優奈がつけている。トータル9アンダー・5位タイに鶴岡果恋、後半をプレー中の山路晶が続いている。昨年の年間女王・佐久間朱莉はトータル5アンダー・21位タイ。2週連続優勝を狙う吉田鈴はトータル4アンダー・31位タイでラウンドを終えている。昨年覇者の高橋彩華はトータル3アンダー・40位タイで前半をプレー中。今大会は7月30日開幕の海外メジャー「AIG女子オープン」（全英/ロイヤルリザム＆セントアンズGC）の予選会を兼ねており、大会上位2人と大会終了後のメルセデス・ランキング上位3人が出場権を獲得する。賞金総額は1億5000万円。優勝者には2700万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞宮里藍 サントリーレディス リーダーボード
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