ヴァン クリーフ＆アーペルの新フレグランス登場♡時代を超えて愛される香りの魅力

時代を超えて愛される香りが、装いも新たに登場します。ヴァン クリーフ＆アーペルの〈レ クラシック コレクション〉より、「ジェム オーデパルファム」と「ツァー オーデトワレ」が2026年6月23日に発売。1970年代から1990年代に誕生した名香へのオマージュとして、伝統と現代性を融合した新ボトルデザインを採用。纏う人の個性を引き立てる、タイムレスな魅力に注目です。

伝統を受け継ぐ新ボトルデザイン

ヴァン クリーフ＆アーペルは、歴史あるフレグランスコレクションを現代に再解釈。純粋で建築的なラインが美しいボトルには、シルバープレートのバンドとブラックキャップを採用しています。

ガラスにはメゾンのモノグラムがさりげなく刻まれ、ラベルには当時のタイポグラフィを継承。

さらに、「ジェム」は調香の色彩を思わせるカラー、「ツァー」はエメラルドグリーンのラッカー仕上げとなっており、ヘリテージへの敬意が感じられるデザインです。

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宝石のように輝く「ジェム」

1987年に誕生した「ヴァン クリーフ＆アーペル レ クラシック ジェム オーデパルファム」は、100ml・44,990円（税込）。

ピーチ、プラム、マンダリンのみずみずしいトップノートにカルダモンがアクセントを添えます。

続いてイランイラン、ローズ、チュベローズ、カーネーションが織りなす華やかなフローラルブーケが広がり、ラストはバニラを感じるウッディノートへ。

多面的に輝く宝石のようなフルーティ フローラル シプレーの香りです。

洗練された個性を纏う「ツァー」

1989年に誕生した「ヴァン クリーフ＆アーペル レ クラシック ツァー オーデトワレ」は、100ml・44,990円（税込）。

ベルガモットの爽快な香りから始まり、ローズマリーやタイム、ラベンダーが織りなすアロマティックなハートノートへと変化します。

ジャスミンやゼラニウム、アンバーの温かみが重なり、ベチバーやサンダルウッドが気品あふれる余韻を演出。エレガントな存在感を放つアロマティック ウッディの香りです。

特別な体験ができるPOP UPにも注目

発売を記念して、2026年7月1日（水）～7月7日（火）まで大阪髙島屋1階化粧品売場POPUPスペースにてフレグランスPOP UP EVENTを開催。

最新作の世界観を体感できるほか、期間中購入者向け特典も用意されています。

さらに7月4日（土）・5日（日）には、75ml以上のフレグランス購入者を対象にアーティストがイラストを描く「パーソナライズ扇子」プレゼントイベントも実施。

※先着順、無くなり次第終了。数に限りがありますので、ご了承ください。

まとめ

時代を超えて受け継がれる名香の魅力を、現代的なデザインとともに楽しめる今回のコレクション。自分らしさを引き立てる香りを探している方や、大切な人へのギフトをお探しの方にもおすすめです♡

新宿髙島屋、大阪髙島屋のヴァン クリーフ＆アーペル フレグランス コーナーショップで、ぜひその優雅な世界観を体験してみてください。