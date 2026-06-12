BE:FIRST参加のジャネット・ジャクソン「Doesn′t Really Matter」リミックスが急きょ配信開始
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが参加した、ジャネット・ジャクソンの楽曲「Doesn't Really Matter」のリミックスバージョン「Doesn't Really Matter (Remix)」がサプライズリリースされた。
【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショット
BE:FIRSTは、14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演する。同グループは、The Jackson 5の「I Want You Back」のリメイクカバーでも“ジャクソン・ファミリー”へのリスペクトを示してきた。来日公演に先駆けて急きょサプライズリリースされた同曲。公演でのパフォーマンスにも期待が高まる。
BE:FIRSTは、7月1日に「5th Anniversary Project」第2弾シングル「Missing」のリリースを予定している。グループにとって記念すべき10枚目のシングルとなる同作は、切ないラブソング。アコースティックギターのイントロから、プロデューサーのJonas Blueならではのダンサブルなトラックへとエモーショナルに展開し、ハイトーンボーカルが忘れられない恋人への未練や後悔を繊細に描き出す。「消えないで」というフレーズのリフレインが印象的な、感情の揺らぎと高揚感が交差する楽曲となっている。
【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショット
BE:FIRSTは、14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演する。同グループは、The Jackson 5の「I Want You Back」のリメイクカバーでも“ジャクソン・ファミリー”へのリスペクトを示してきた。来日公演に先駆けて急きょサプライズリリースされた同曲。公演でのパフォーマンスにも期待が高まる。