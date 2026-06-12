日向坂46三期生4人がお揃いのTシャツで登場！「#日向三期_ラブフォーエバー」の永久保存版

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日向坂46三期生・上村ひなの、高橋未来虹（「高」は、はしごだかが正式表記）、森本茉莉、山口陽世が、6月15日に発売される『EX大衆』7月号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。

■山口陽世から3人へのメッセージも掲載

『EX大衆』2024年10月号以来となる、日向坂46三期生特集号。内容やページ数の大幅アップだけでなく、表紙も裏表紙も三期生4人で、まさに三期生スペシャル号となっている。

今回も4人の絆、仲の良さがそのまま感じられるような内容。「3」のついたお揃いのTシャツを着た4人が遊ぶ！ 楽しむ！ はしゃぐ！ リゾート地を探索したり、野球や卓球をしたり、部屋でカードゲームをしたり、さらに各メンバーの個性を活かした“あること”も…。読んでいるだけで思わず笑みがこぼれるような、多幸感溢れる内容となっている。

さらに1万字を超えるドキュメントでは、8月23日の卒業セレモニーでグループを卒業する山口への想いや三期生LIVEが実現したことへのファンへの感謝、これからのことなどを三期生年表とともに掲載。最後には山口から3人へのメッセージも。笑いあり涙あり、たっぷり愛ありの三期生らしい内容で、表紙に打たれた「#日向三期_ラブフォーエバー」のように、永久保存版の一冊となっている。

同号では、日向坂46五期生・松尾桜も登場し、撮りおろしグラビア＆インタビューを掲載。さらに、山下葉瑠花ソロインタビュー、大野愛実×坂井新奈の対談など、日向坂46の40ページ大特集号となっている。

メイン写真：撮影/藤本和典・双葉社

■書籍情報

2026.06.15 ON SALE

『EX大衆』7月号

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