映画『Michael／マイケル』で少年マイケルを演じたジュリアーノ君の特別映像解禁「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」

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マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開）より、幼少期のマイケル・ジャクソンを演じたジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像が公開された。

■「マイケル本人になった気分だった」

伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』が本日6月12日より全国公開中。日本公開に先駆け、6月5日より全国62の映画館でIMAX先行上映が実施された本作は、1日70回の上映回数にもかかわらず、都心部を中心に満席回が続出。日比谷、新宿、池袋の劇場は全回満席の大盛況。週末の3日間で興行収入1億320万円、24回の満席上映という驚異的な記録を達成し、最高のスタートダッシュを切った。

全世界の累世興行収入は6月11日時点で、9億ドル（約1443億円）を記録。国外では6月9日から配信が開始されたこともあり、全世界累計10億ドル突破は、日本でのヒットが大きなポイントとなる見込みだ。

本作で描かれるのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間としての姿だ。主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じるほか、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結している。

そんな世界を熱狂させている『Michael／マイケル』より、このたび解禁されたのは、幼少期のマイケル・ジャクソンを演じた現在12歳の新星、ジュリアーノ・ヴァルディの特別インタビュー映像（撮影当時は9歳）。

先日開催されたジャパンプレミアでは、レッドカーペットに登場し、キレのあるダンスパフォーマンスや愛らしい人柄で多くのファンを魅了したジュリアーノ君は、SNSでマイケルのパフォーマンスを完全再現したダンス動画を投稿し、世界中から注目を集めてきた“天才キッズダンサー”。そんな彼がどのようにしてスクリーンの中で若き日のマイケルとなったのか、その舞台裏を明かしている。

ジュリアーノ君はInstagramで46万人を超えるフォロワーを持ち、マイケル・ジャクソンになりきったパフォーマンス動画で人気を集める存在。キレのあるダンスやムーンウォークを華麗に再現し、その表現力は以前から多くのマイケルファンを驚かせてきた。

映像内でジュリアーノ君は、「マイケルはよく知っていて、前からモノマネしていました。でも小さい頃のマイケルはあまり知らなかったので、役が決まってからたくさん勉強したんです」と振り返る。さらに、「彼を演じられるなんて夢みたいだ！」と語りながら、役作りのためにインタビュー番組や映像資料を何度も見返したことを告白。「ダンス習得のために『ABC』などのMVを見た。ダンスは本当に一生懸命練習した。振付師ともたくさん練習したし、家に帰ってからも練習していた」と、並々ならぬ努力の日々を明かしている。

そんなジュリアーノ君を支えたのが、本作で振付を担当した世界的ダンスデュオRich + Tone。実際にマイケル・ジャクソン本人と仕事をともにし、伝説的なパフォーマンスを支えてきた彼らについて「マイケルの振付をしていたと聞いて、質問攻めにしちゃったけど、一緒に働けて光栄でした。これ以上ないってくらい最高の振付師だね」と最大級の賛辞を送る。

また、アントワーン・フークア監督に対しても、「誰にとっても完璧なロールモデル」と絶賛。「バスケットボールの動きを取り入れたふたりだけの握手を作ったんだ」と撮影現場でのエピソードを披露するほか「将来また彼の映画に出られたらいいな」と語り、監督への深い信頼をのぞかせた。

さらに劇中衣装についても、「マイケル本人になった気分だった」と目を輝かせる。衣装を身にまとった瞬間、自分自身に向かって「君はマイケルだ」と言い聞かせていたことも明かしている。その姿からは、伝説的スターへの憧れだけではなく、役と真摯に向き合う俳優としての覚悟もうかがえる。

映像では、少年時代と大人時代のマイケルのダンスの違いについても分析。「少年マイケルはビートに合わせて兄弟との掛け合いが多いけど、大人のマイケルは細かな動きが多く、少し難しいね」と語るなど、9歳とは思えない鋭い観察眼も披露している。

世界中のマイケルファンを魅了してきた天才キッズダンサー、ジュリアーノ君が挑んだ、若き日のマイケル・ジャクソン。その圧倒的な情熱と才能が詰まった本映像は、映画『Michael／マイケル』の魅力をより深く味わえる内容となっている。

■マイケルの感動をもう一度！「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」開催決定

映画『Michael／マイケル』の公開を記念して、リピート鑑賞者を対象とした「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」が6月12日よりスタート。鑑賞チケットを専用フォームにアップロードして応募すると、抽選で合計40名様にキャスト＆プロデューサーのサイン入りポスターなど、豪華映画オリジナルグッズをプレゼント！応募コースは2回鑑賞した方を対象とした「早期鑑賞コース」と、3回鑑賞した方を対象とした「3回鑑賞コース」の2種類。映画の感動を何度でも味わいたいファン必見のキャンペーンとなっている。

■映画情報

映画『Michael／マイケル』

全国公開中

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

(R), TM ＆ (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■関連リンク

「熱狂のアンコール鑑賞キャンペーン」特設サイト

https://cp.cinecon.jp/michael-ticket/

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp