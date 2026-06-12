【金ロー】山崎賢人主演「キングダム」2週連続放送 金曜ロードショーだけの特別版
【モデルプレス＝2026/06/12】日本テレビの金曜ロードショーでは、シリーズ最新作 映画『キングダム 魂の決戦』の7月17日公開を記念して、7月10日から2週連続で「キングダム」シリーズを放送する。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結
1週目は、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディション。原泰久のヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が集結した豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録。中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信（しん）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描き、これまで公開された4作での通算興行収入245億円を突破する空前のメガヒットシリーズの原点。監督は『GANTZ』や『図書館戦争』、『アイアムアヒーロー』の佐藤信介。
そして最新作公開当日の7月17日には、第3作『キングダム 運命の炎』（2023）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を“最新作公開記念SP”として放送。伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へ繋がるストーリーが描かれる。配信では見る事ができない、金曜ロードショーだけの特別版となる。（modelpress編集部）
・映画『キングダム』スペシャルエディション
7月10日（金）よる9時00分〜11時09分※放送枠15分拡大
・今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP
7月17日（金）よる9時00分〜11時24分※放送枠30分拡大
【Not Sponsored 記事】
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト16人集結
◆金ロー「キングダム」シリーズ2週連続放送決定
1週目は、2019年公開の第1作『キングダム』のスペシャルエディション。原泰久のヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が集結した豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録。中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信（しん）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描き、これまで公開された4作での通算興行収入245億円を突破する空前のメガヒットシリーズの原点。監督は『GANTZ』や『図書館戦争』、『アイアムアヒーロー』の佐藤信介。
◆放送日時
・映画『キングダム』スペシャルエディション
7月10日（金）よる9時00分〜11時09分※放送枠15分拡大
・今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP
7月17日（金）よる9時00分〜11時24分※放送枠30分拡大
【Not Sponsored 記事】