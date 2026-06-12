サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表メンバーで主将の遠藤航が負傷のためチームを離脱することが発表され、中国のサッカーファンからも注目を集めている。

日本サッカー協会は12日、遠藤が負傷のためチームを離脱すると発表。2月に手術した左足の状態が悪化したという。遠藤はまた、X（旧ツイッター）のアカウントで日本代表からの引退を表明した。

日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は「本日、遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う」と説明。なお、遠藤の代わりに町野修斗が追加招集された。

この報道に、中国のサッカーファンからは「やめて…（涙）」「また主力が負傷かよ」「終わった」「もうだめだな。みんなして負傷欠場」「初戦でオランダに惨敗しそう」「こうなってはもうグループリーグを突破できれば上出来」「これでグループリーグ突破できなくても言い訳ができたな。南野拓実、三笘薫、遠藤航（がいずれも負傷欠場）」といった声が上がった。

また、あるブロガーはFWの町野が追加招集されたことについて「森保一監督、大丈夫か？守田英正、守田英正、守田英正」と投稿。他のユーザーからも「町野修斗ってボランチだっけ？」「なぜ守田を呼ばない？」「これでも守田を呼ばないのか」「守田を使えよ。はあ」「何がどうなっても守田は呼ばないんだな」「守田でなくても、藤田譲瑠チマや佐野航大などボランチの選手はたくさんいるだろうに」といったコメントが殺到した。

中国のサッカーファンからは日本代表メンバー26人が発表された当時から、欧州で好調なプレーを見せている守田が選外だったことに驚きと不満の声が上がっていた。W杯はすでに開幕しており、日本は15日にオランダとの初戦を迎える。（翻訳・編集/北田）