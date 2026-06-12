歌手の野口五郎が11日、自身のインスタグラムで懐かしい写真を公開。反響を呼んでいる。



【写真】15歳の美少年 昭和レトロな感じもぐっとくる

「懐かしい～!!」と記した野口が投稿したのは3ショット。「僕も忘れてたぁ!!」と続け、「僕がデビューした1971年の新人三人組!! 本郷直樹さん.僕.青山一也さん!! 皆さん子供の僕に優しかった」と振り返る。野口は当時15歳。2人は20歳前後だった。



「発地伸夫さんもいたけど，彼は直ぐにギターリストに変身してビッグバンドで演奏してた!! 少しだけ羨ましいと思った瞬間もあった!!」とつづった。本郷さんは71年に「燃える恋人」で日本レコード大賞の新人賞を獲得。俳優としても活躍し、2021年に亡くなっている。



ファンからは「若かりし頃の五郎サン可愛い」「きゃ～～かっこいい。五郎さん15歳の時お写真ありがとうございます」「貴重な写真」や「懐かしいお名前ですねー」「私の青春時代」と懐かしむ声も。「五郎さんは最年少でセンターですね～」などのコメントが寄せられていた。



野口は1956年生まれ、岐阜県出身。71年にデビューし、72年のNHK紅白歌合戦に当時最年少16歳で初出場した。「甘い生活」や「私鉄沿線」などヒット曲を送り出す。妻はタレントの三井ゆり。



（よろず～ニュース編集部）