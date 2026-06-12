NY株式11日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　50777.12（+858.34　+1.72%）
ナスダック　　　25661.09（+491.59　+1.95%）
CME日経平均先物　65950（大証終比：+1610　+2.50%）

欧州株式11日終値
英FT100　 10303.88（+49.07　+0.48%）
独DAX　 24209.71（+14.40　+0.06%）
仏CAC40　 8200.80（+38.97　+0.48%）

米国債利回り
2年債　 　4.060（-0.084）
10年債　 　4.459（-0.093）
30年債　 　4.947（-0.082）
期待インフレ率　 　2.314（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.032（-0.044）
英　国　　4.905（-0.026）
カナダ　　3.418（-0.076）
豪　州　　4.895（+0.005）
日　本　　2.678（-0.001）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.60（-2.43　-2.70%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4188.90（+55.60　+1.35%）

ビットコイン（ドル）
63381.59（+1640.01　+2.66%）
（円建・参考値）
1013万7885円（+262320　+2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ