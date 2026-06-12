ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は８５８ドル高 シカゴ日経平均先物は６万５９５０円
NY株式11日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 50777.12（+858.34 +1.72%）
ナスダック 25661.09（+491.59 +1.95%）
CME日経平均先物 65950（大証終比：+1610 +2.50%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.084）
10年債 4.459（-0.093）
30年債 4.947（-0.082）
期待インフレ率 2.314（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.418（-0.076）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.60（-2.43 -2.70%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4188.90（+55.60 +1.35%）
ビットコイン（ドル）
63381.59（+1640.01 +2.66%）
（円建・参考値）
1013万7885円（+262320 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50777.12（+858.34 +1.72%）
ナスダック 25661.09（+491.59 +1.95%）
CME日経平均先物 65950（大証終比：+1610 +2.50%）
欧州株式11日終値
英FT100 10303.88（+49.07 +0.48%）
独DAX 24209.71（+14.40 +0.06%）
仏CAC40 8200.80（+38.97 +0.48%）
米国債利回り
2年債 4.060（-0.084）
10年債 4.459（-0.093）
30年債 4.947（-0.082）
期待インフレ率 2.314（-0.028）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.032（-0.044）
英 国 4.905（-0.026）
カナダ 3.418（-0.076）
豪 州 4.895（+0.005）
日 本 2.678（-0.001）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝87.60（-2.43 -2.70%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4188.90（+55.60 +1.35%）
ビットコイン（ドル）
63381.59（+1640.01 +2.66%）
（円建・参考値）
1013万7885円（+262320 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ