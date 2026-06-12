遠藤航離脱でなぜ町野修斗？ ボランチではなくアタッカーの追加招集について、山本昌邦技術委員長の回答は？【日本代表】

遠藤航離脱でなぜ町野修斗？ ボランチではなくアタッカーの追加招集について、山本昌邦技術委員長の回答は？【日本代表】