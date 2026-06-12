遠藤航離脱でなぜ町野修斗？ ボランチではなくアタッカーの追加招集について、山本昌邦技術委員長の回答は？【日本代表】
2026年６月11日（日本時間12日）、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長から「遠藤航の離脱」が発表された。追加招集は「町野修斗で調整中。本日夕方には到着予定」とのことだった（その後正式決定）。
なぜボランチではなくアタッカーの町野なのか。そう聞かれた山本技術委員長は以下のように回答した。
「皆さんが一番気になるご質問だと思いますが、ピッチ上の中身に関しては監督に全て、現場のコーチングスタッフにも一任しています。ですので、次のチャンスがあるときに監督に伺っていただければなと思います」
町野が正式に追加招集となれば、前回大会と同じ形でワールドカップ参戦となる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
なぜボランチではなくアタッカーの町野なのか。そう聞かれた山本技術委員長は以下のように回答した。
「皆さんが一番気になるご質問だと思いますが、ピッチ上の中身に関しては監督に全て、現場のコーチングスタッフにも一任しています。ですので、次のチャンスがあるときに監督に伺っていただければなと思います」
町野が正式に追加招集となれば、前回大会と同じ形でワールドカップ参戦となる。
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