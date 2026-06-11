Aマッソ・むらきゃみ、第1子女児出産をラジオで発表 出生体重も粋な言い回しで明かす「子っきゃみ、ば・く・た・ん」
お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が、11日放送のMBSラジオ『AマッソのMBSヤングタウン』で、第1子女児出産を発表した。
【写真】「子っきゃみ、ば・く・た・ん」生まれたての赤ちゃんを抱え、写真に収まるAマッソ・むらきゃみ
むらきゃみは番組終盤のCM明けにメッセージで出産を発表。「子っきゃみ、ば・く・た・ん」と報告した。「先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子ともに健康でございます」と伝えた。
続けて「もうマジで、かわいい〜かわいい〜かわいい〜かわいい〜。かわいいが渋滞していて交通整理のバイト雇わなあかんな言うてますわ」と話した。さらに「時給1226円で、東京の最低賃金。ちなみに新潟の最低賃金は1050円、香川の最低賃金は1036円ですね。今言うた最低賃金を足した数字のグラムで生まれてきました」と独特の表現で出生体重も明かした。最後に「そんなこんなでみなさん温かく迎えてくだされば幸い」と話した。
加納は「無事、女の子が生まれたということでおめでとうございます！」と祝福。既に対面したといい「ホッとしましたね。お互い元気そうでよかったなと思います」と語った。
放送後、自身のインスタグラムでも「先日、無事に女の子を出産しました。初ういポコ産大成功」と報告。「おかげさまで母子共に健康です」と伝えた。
続けて「妊娠報告から祝福、エールをくれた皆さま 本当にありがとうございました 子っきゃみがめっちゃ笑って育っていけるようにハズバと力合わせて頑張ります」と決意をつづり「今後とも温かく見守っていただけたら嬉です〜」と結んだ。写真では生まれた直後の赤ちゃんとのショットも公開した。
Aマッソは2010年4月に結成された加納と村上によるお笑いコンビ。むらきゃみは21年10月、週刊誌報道をきっかけに、加納とともに既婚者であることを公表。24年2月には芸名を村上から現在の「むらきゃみ」へと改名した。26年1月にコンビの公式YouTubeチャンネルで妊娠5か月に入り、安定期を迎えていることを明かしていた。
【写真】「子っきゃみ、ば・く・た・ん」生まれたての赤ちゃんを抱え、写真に収まるAマッソ・むらきゃみ
むらきゃみは番組終盤のCM明けにメッセージで出産を発表。「子っきゃみ、ば・く・た・ん」と報告した。「先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子ともに健康でございます」と伝えた。
続けて「もうマジで、かわいい〜かわいい〜かわいい〜かわいい〜。かわいいが渋滞していて交通整理のバイト雇わなあかんな言うてますわ」と話した。さらに「時給1226円で、東京の最低賃金。ちなみに新潟の最低賃金は1050円、香川の最低賃金は1036円ですね。今言うた最低賃金を足した数字のグラムで生まれてきました」と独特の表現で出生体重も明かした。最後に「そんなこんなでみなさん温かく迎えてくだされば幸い」と話した。
放送後、自身のインスタグラムでも「先日、無事に女の子を出産しました。初ういポコ産大成功」と報告。「おかげさまで母子共に健康です」と伝えた。
続けて「妊娠報告から祝福、エールをくれた皆さま 本当にありがとうございました 子っきゃみがめっちゃ笑って育っていけるようにハズバと力合わせて頑張ります」と決意をつづり「今後とも温かく見守っていただけたら嬉です〜」と結んだ。写真では生まれた直後の赤ちゃんとのショットも公開した。
Aマッソは2010年4月に結成された加納と村上によるお笑いコンビ。むらきゃみは21年10月、週刊誌報道をきっかけに、加納とともに既婚者であることを公表。24年2月には芸名を村上から現在の「むらきゃみ」へと改名した。26年1月にコンビの公式YouTubeチャンネルで妊娠5か月に入り、安定期を迎えていることを明かしていた。