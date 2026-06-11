九州大学1部2年連続得点ランク2位…九州産業大FW中山大耀が熊本内定「勝利のために全力を尽くします」

九州大学1部2年連続得点ランク2位…九州産業大FW中山大耀が熊本内定「勝利のために全力を尽くします」