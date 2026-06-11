「可愛いっ」「スタイル素敵」ブラトップ→代表ユニ“早着替え”の元NHKアナに反響！ Ｗ杯開幕に向け筋トレ「闘魂ですね」
４年に一度の大舞台に向け、盛り上がっている。
元NHKアナウンサーで、現在はフリーで活躍している中川安奈さんが、６月11日に自身のインスタグラムを更新。「Ready for FIFA World Cup 2026!!!」と題し、筋トレに励む動画を公開した。
緑のブラトップ姿で、指をパチンと鳴らすと、日本代表のアウェーユニ姿に衣装チェンジ。様々な器具を使ってメニューをこなす。「サッカーＷ杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます 楽しみだーーーっ」と綴る。
この投稿にフォロワーも反応。「可愛いっ」「綺麗」「素敵ですね」「綺麗で可愛いです」「人気のアウェイユニホーム」「闘魂ですね」「スタイル素敵です」「ユニフォーム姿も魅力的だね」といったコメントが寄せられた。
日本時間で12日の４時に行なわれる共催国メキシコと南アフリカの一戦で、世界の祭典は幕を開ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「綺麗で可愛い」元NHKアナ中川安奈さんの筋トレ「ユニフォーム姿も魅力的」
元NHKアナウンサーで、現在はフリーで活躍している中川安奈さんが、６月11日に自身のインスタグラムを更新。「Ready for FIFA World Cup 2026!!!」と題し、筋トレに励む動画を公開した。
緑のブラトップ姿で、指をパチンと鳴らすと、日本代表のアウェーユニ姿に衣装チェンジ。様々な器具を使ってメニューをこなす。「サッカーＷ杯開幕に向けて気持ちも身体も高まってます 楽しみだーーーっ」と綴る。
この投稿にフォロワーも反応。「可愛いっ」「綺麗」「素敵ですね」「綺麗で可愛いです」「人気のアウェイユニホーム」「闘魂ですね」「スタイル素敵です」「ユニフォーム姿も魅力的だね」といったコメントが寄せられた。
日本時間で12日の４時に行なわれる共催国メキシコと南アフリカの一戦で、世界の祭典は幕を開ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「綺麗で可愛い」元NHKアナ中川安奈さんの筋トレ「ユニフォーム姿も魅力的」