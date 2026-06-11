東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。

判決を受けて、デュオの公式サイトが更新され、所属事務所「株式会社2VOX」はMicroとの契約終了と、Microが取締役を辞任したことを発表した。

発表では「本年2月以降、ファンの皆様をはじめ、関係する全ての皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「この度、Microは弊社とのアーティスト契約を終了、弊社の取締役を辞任いたしました。本人と今後の活動方針の協議を重ねた結果、このような結論に至りました。真摯に反省し更生を遂げた後、より良き再出発ができることを願ってやみません。今後、Microの所属先、問い合わせ先は、株式会社Wergshireとなります」とした。

「皆様への十分な謝罪ができていない現状におきまして、このようなご報告となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。Def Techがデビューして20周年の節目を、これまで支えてくださったファンの皆様、関係する全ての皆様と共に祝うことが叶わず誠に残念です」とした。なお、もう1人のメンバーShenは、引き続き同社でマネジメントを行うという。

同被告は2月2日、渋谷区の自宅で乾燥大麻3・517グラムを所持したほか、同日に千葉県内を走行中の車内でコカインなどを使用。関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で乾燥大麻が見つかり、現行犯逮捕されていた。