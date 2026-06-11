【マイニンテンドーストア：「Nintendo Switch 2（多言語対応）」購入条件の追加】 6月11日 発表

任天堂は6月11日、公式通販サイト「マイニンテンドーストア」において、Nintendo Switch 2（多言語対応）の購入に必要な条件を追加した。

マイニンテンドーストアでのみ販売されている多言語対応のSwitch2。5月末にプレイ時間に関する購入条件が撤廃されていたが、その後“買い占めなどの疑いがある注文”が複数確認されたとして、今回新たに「2026年5月31日23時59分時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上あること」という条件が追加された。

購入可能台数は1つのニンテンドーアカウントにつき1台まで。なお、日本語・国内専用モデルは対象外となっている。

Nintendo StoreにおけるNintendo Switch 2（多言語対応）の販売につきまして、買い占め等の疑いがある注文を複数確認しましたので、一時的に販売を停止しておりました。… - 任天堂株式会社 (@Nintendo) June 11, 2026

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