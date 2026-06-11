ホワイトハウスの大統領執務室で発言するトランプ氏＝10日/Julia Demaree Nikhinson/AP

（CNN）トランプ米大統領は10日、石油タンカーや商船のホルムズ海峡通過を支援する「秘密任務」の実施を先月米軍に指示したことを明らかにした。この結果、1億バレルを超える石油がホルムズ海峡を通過したと主張している。

トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「先月、偉大な米軍に対し、石油タンカーその他の商船のホルムズ海峡通過を支援する秘密任務の遂行を指示した」と書き込んだ。

「この試みの結果、1億バレルを超える石油が海峡を通過し、自由市場へ行き渡った。きょう発表できてうれしく思う」とも付け加えた。

トランプ氏は200隻を超える商船が海峡通過に成功したと言及し、ホルムズ海峡を支配しているのはイランではなく米国だと主張した。

「この試みが大成功したのは、ホルムズ海峡を支配しているのはイランではなく、米国だからだ。イランの軍隊は敗北を喫し、経済は崩壊した。イランはもう終わりだ！」としている。

トランプ氏は10日のこれより早い時間帯、原油価格が250ドルまで高騰していない理由として、この作戦を挙げていた。

トランプ氏は大統領執務室で記者団に「きょう初めて公表するが、我々は毎晩何百万バレルもの石油を運び出している」「石油価格が250ドルではなく、1バレル＝85ドル、90ドルの水準にあるのはこのためだ」と述べた。

これほど重大な供給ショックが続く中で、石油市場が比較的落ち着いている理由については様々な説がある。専門家が以前CNNに語ったところでは、一つの説として、いわゆる「秘密の流通」を担うタンカーが検知を避けるため、船舶識別装置をオフにして封鎖をすり抜けている可能性が考えられる。