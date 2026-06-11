【男性が選んだ】後輩力が高そうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキング！ 2位「ジェシー」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月13〜27日の期間、全国10〜70代の男性200人を対象に、STARTO社所属の若手タレントに関するアンケートを実施しました。その中から、後輩力が高そうだと思う「STARTO社所属の若手タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位に入ったのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的なパフォーマンスに加え、多方面で活躍するエンターテイナーです。バラエティー番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の「八王子リホーム」企画では、元所属事務所の大先輩にあたる滝沢秀明氏の推薦で、タレントのヒロミに弟子入りを果たし、ドラマ『モンスター』（フジテレビ系）でも先輩を支える若手後輩弁護士役を好演しました。どんな現場でも先輩から可愛がられる、天性の後輩力と明るさが光ります。
▼回答者コメント
「ノリ軽そうに見えるけど礼儀正しいしイジられてもおもしろく返せる」（30代男性／愛媛県）
「先輩後輩関係なくコミュ力の高さナンバーワン」（50代男性／埼玉県）
「大御所の方々からも可愛がられている様子をよく見かけますし、礼儀正しさと親しみやすさを両立させている点が最高の後輩という印象です」（40代男性／宮城県）
1位に輝いたのは、なにわ男子の大橋和也さんでした。小学6年生で事務所に入所した大橋和也さんは、高校時代に薬剤師を目指して猛勉強した真面目で努力家な一面を持ちます。周囲への感謝を忘れない誠実な人柄です。その一方で、先輩にご飯に連れて行ってもらう時には素直におねだりして甘えるなど、絶妙な後輩力も兼ね備え、多くの人を惹きつけています。
▼回答者コメント
「明るくてすなおそうで、いかにも先輩たちからかわいがられそうです」（60代男性／新潟県）
「リーダーも務めているが、愛嬌が群を抜いていると思う。自分が大橋さんの先輩だったら、面倒見たくなると思わせるような人だと思った」（20代男性／岩手県）
「先輩とバラエティ番組で共演していた時よく掛け合いをしていたからです」（30代男性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：ジェシー（SixTONES）／22票
2位に入ったのは、SixTONESのジェシーさんです。圧倒的なパフォーマンスに加え、多方面で活躍するエンターテイナーです。バラエティー番組『有吉ゼミ』（日本テレビ系）の「八王子リホーム」企画では、元所属事務所の大先輩にあたる滝沢秀明氏の推薦で、タレントのヒロミに弟子入りを果たし、ドラマ『モンスター』（フジテレビ系）でも先輩を支える若手後輩弁護士役を好演しました。どんな現場でも先輩から可愛がられる、天性の後輩力と明るさが光ります。
「ノリ軽そうに見えるけど礼儀正しいしイジられてもおもしろく返せる」（30代男性／愛媛県）
「先輩後輩関係なくコミュ力の高さナンバーワン」（50代男性／埼玉県）
「大御所の方々からも可愛がられている様子をよく見かけますし、礼儀正しさと親しみやすさを両立させている点が最高の後輩という印象です」（40代男性／宮城県）
1位：大橋和也（なにわ男子）／35票
1位に輝いたのは、なにわ男子の大橋和也さんでした。小学6年生で事務所に入所した大橋和也さんは、高校時代に薬剤師を目指して猛勉強した真面目で努力家な一面を持ちます。周囲への感謝を忘れない誠実な人柄です。その一方で、先輩にご飯に連れて行ってもらう時には素直におねだりして甘えるなど、絶妙な後輩力も兼ね備え、多くの人を惹きつけています。
▼回答者コメント
「明るくてすなおそうで、いかにも先輩たちからかわいがられそうです」（60代男性／新潟県）
「リーダーも務めているが、愛嬌が群を抜いていると思う。自分が大橋さんの先輩だったら、面倒見たくなると思わせるような人だと思った」（20代男性／岩手県）
「先輩とバラエティ番組で共演していた時よく掛け合いをしていたからです」（30代男性／山形県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)