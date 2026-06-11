「これくらいじゃダメなんだ」長友佑都が日本代表に警鐘！危機感を抱いた”出来事”とは？
2026年６月10日（日本時間11日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビルで練習を実施。14日のオランダ戦に向け、いよいよ戦闘モードに突入するなか、人一倍元気に振る舞っていたのが長友佑都だ。
この日は特注ヘアバンドを着用してトレーニングに参加。メディア公開された冒頭15分間でも、長友の存在感は際立っていた。このチームのなかでもワールドカップの厳しさを熟知する選手だからこそ、声を張り上げて仲間を鼓舞していた。
慢心は敵。それは誰よりも長友が理解している。
「（2014年の）ブラジル・ワールドカップの時は順調に４年間進みました。当時はフランス、アルゼンチン、ベルギーに（親善試合で）勝ったけど、その自信が過信だったってことに大会後に気付かされた」
親善試合で強豪国を倒したからといって、ワールドカップ本大会の戦いが有利になるわけではない。
「本番は全然違いますよ。ブラジルも、イングランドも全く違うモチベーションで来ますよ。目の色を変えてくるんで。彼らに親善試合で勝ったことは大事だけど、ワールドカップは全くの別物。それをみんな知っておかなきゃいけないですね」
６月７日のU-19日本代表とのトレーニングマッチで喫した１失点も、チームの緊張感を高める材料になると長友は語った。
「U-19代表の選手たちも頑張っていたけど、オランダやW杯とはレベルが違う。あの失点は『これくらいじゃダメなんだ』ということを改めて気付かせてくれた部分はあります。もっと引き締めないと」
長友の言葉には、ワールドカップへの覚悟と慢心への警鐘が込められていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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この日は特注ヘアバンドを着用してトレーニングに参加。メディア公開された冒頭15分間でも、長友の存在感は際立っていた。このチームのなかでもワールドカップの厳しさを熟知する選手だからこそ、声を張り上げて仲間を鼓舞していた。
「（2014年の）ブラジル・ワールドカップの時は順調に４年間進みました。当時はフランス、アルゼンチン、ベルギーに（親善試合で）勝ったけど、その自信が過信だったってことに大会後に気付かされた」
親善試合で強豪国を倒したからといって、ワールドカップ本大会の戦いが有利になるわけではない。
「本番は全然違いますよ。ブラジルも、イングランドも全く違うモチベーションで来ますよ。目の色を変えてくるんで。彼らに親善試合で勝ったことは大事だけど、ワールドカップは全くの別物。それをみんな知っておかなきゃいけないですね」
６月７日のU-19日本代表とのトレーニングマッチで喫した１失点も、チームの緊張感を高める材料になると長友は語った。
「U-19代表の選手たちも頑張っていたけど、オランダやW杯とはレベルが違う。あの失点は『これくらいじゃダメなんだ』ということを改めて気付かせてくれた部分はあります。もっと引き締めないと」
長友の言葉には、ワールドカップへの覚悟と慢心への警鐘が込められていた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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