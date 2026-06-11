女優、声優として活動する舞原鈴が11日、自身のXを更新。夫で脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）が不倫疑惑を指摘されたことを受け、声明を発表した。

夫の伊藤は人気コンテンツ「あんさんぶるスターズ！」瀬名泉役の声優としてで広く知られ、演出家としても「Dr.STONE」「チア男子!!」など数々の2.5次元舞台や演劇作品を手掛けた。

伊藤を巡っては、10日にXの暴露系アカウントが不倫疑惑をスクープ。女性ファンとのライブ後の密会を示唆するLINEなどが公開されていた。

伊藤は「今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです」と疑惑を認め「この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした。夫婦間で話し合いを行い、妻へは深く謝罪し厳しく叱責を受けました。此度の自分の行動を深く反省し、再び家族と皆様の信頼を取り戻せるよう誠心誠意努めてまいります」と謝罪した。

妻の舞原もXに文書を投稿。「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪し「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております。夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」と説明。

「公演中の作品は、私にとって、とても大事な作品です。どうか最後まで続けさせてください。何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけ、「また、図々しいお願いかとは思いますが、我が家には小さい子供達もおりますため何卒ご配慮いただけますと幸いです」と配慮を求めた。