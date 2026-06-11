趣里も水谷豊も夏と秋に「連ドラ主演」か…テレ朝が目論む、水谷一家の「囲い込み」とは

水谷豊も趣里もテレ朝のドラマに出演

俳優の水谷豊（73歳）主演の人気刑事ドラマシリーズ『相棒』がまだまだ続きそうなテレビ朝日。同局は、水谷と伊藤蘭（71歳）の愛娘である女優・趣里（35歳）をも連続ドラマの主演に抜てきしたことが話題だ。

趣里が主演をつとめるのは7月期の『大空港〜GATE24〜』。空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チームが日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。

趣里は鋭い観察眼で真実を見抜く新任の税関職員を演じ、放送枠はいずれも人気シリーズで劇場版も公開された、米倉涼子（50歳）主演の『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』、天海祐希（58歳）主演の『緊急取調室』などを放送した木曜午後9時枠だ。

「放送枠からだけでも、趣里さんのドラマに対する期待の高さがうかがえますし、主人公の職業からもシリーズ化を狙っているようです。とはいえ、趣里さんが数字を持っているという印象はあまりないのですが……。今年の10月期にも『相棒』の新seasonが放送されると言われており、主演の『親子リレー』になりそうです」（放送担当記者）

水谷一家の囲い込みに成功か

趣里の母の伊藤は先ごろ、5月30日と31日に東京ドリームパークSGC HALL ARIAKEで行ったツアーの東京公演に、趣里が出演したことを自身のインスタグラムで報告。《趣里もありがとうー》と感謝の気持ちをつづった。

「今年のツアーはソロデビュー7周年を記念し、6月6日と7日の福岡公演まで全国6都市9公演で行われました。そのツアーですが、WOWOW、朝日新聞などと並び主催に名を連ねているのが、なんとテレ朝。東京公演の会場の『東京ドリームパーク』はテレ朝がかなり力を入れてオープンさせた複合型のエンタメ施設。ここに来て、すっかり水谷一家の『囲い込み』に成功しました。

伊藤さんといえば、かつて国民的アイドルグループ・キャンディーズのメンバーとして活躍しましたが、テレ朝の早河洋会長（82歳）もファンだったのでは、と業界内ではささやかれています。あとは、いつテレ朝の番組での親子共演が実現するかが注目されます」（芸能記者）

趣里は連ドラ出演は昨年9月の第1子出産後初めてとなる。趣里の夫といえば、結婚前に『週刊文春』（文藝春秋）で元交際相手の女性との金銭トラブルなどを報じられた俳優で歌手の三山凌輝（27歳）だ。

趣里の夫はソロ活動に専念中

報道を受け、所属していたダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTを脱退。その後、都内にあんかけパスタ屋をオープンするなど、実業家としても活動。俳優としては公開を控えた人気コミックを実写化した劇場版最新作『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）に出演する予定だ。

7月から上演される、韓国の人気ドラマをミュージカル化した『愛の不時着』で主演を務める。また、RYOKI MIYAMA名義でソロ歌手としても始動。5月には東名阪ツアーを行った。

「結婚時は格差婚などと言われていましたが、三山さん個人でもそれなりに仕事をこなしています。とはいえ、『文春』の記事により世間のイメージは良くないので、現状だと、なかなか三山さんを起用しようというテレビ局はないでしょう。しかし、水谷家とテレ朝の蜜月ぶりからすれば、水谷さんの鶴の一声があれば、ドラマにキャスティングすることなど容易いでしょう。三山さんが連ドラに出演することは、趣里さんとその娘のためにもなります。なので、そのうち、しれっとテレ朝が三山さんを起用してしまうのでは」（同前）

三山が改めて妻の父親のとんでもない力を思い知らされる日は、そう遠くないかもしれない。

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