「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

紅一点のレガレイラが１０日、文句なしの最終リハを披露した。美浦Ｗで僚馬２頭との３頭併せ。両サイドからのプレッシャーにも負けず、堂々とした走りっぷりで万全の態勢をアピールした。昨年と同じ有馬記念からの直行ではあるが、調整過程、状態面ともに雲泥の差。牡馬の現役最強クラスを蹴散らし、Ｇ１Ｖ４へ突き進む準備は整っている。

美浦Ｗで厩舎おなじみの３頭併せ。隊列の真ん中で運んでリズム良く直線を迎えると、左右からプレッシャーを受けながらも、徐々にギアを上げて加速。６Ｆ８５秒３−３８秒１−１１秒２をマークしてロスパレドネス（３歳１勝クラス）に１馬身先着、アルセナール（５歳オープン）と併入した。ゴール後も１コーナー過ぎまでしっかりと駆け抜けた。

以下、木村哲也調教師との一問一答。

◇ ◇

−４歳シーズンを振り返って。

「ＪＲＡ賞を頂いたわけですから、素晴らしい牝馬であることを証明できた１年でした」

−帰厩後の馬の雰囲気は。

「普段から風格のある立ち振る舞いをしてくれています。うちの厩舎の馬に対してリーダーシップを発揮してくれている。若い馬たちには走り方を教えてくれていて、調教師として非常に頼もしく助かっています」

−１週前の動きは。

「いつもいい動きをするのですが、元気良く走ってくれましたね」

−最終追い切りの狙いは。

「週末に向けて実戦的な調整をしたいと思っていました。道中の折り合いとか、狭いなかでも脚を使えるかというシチュエーションを組んで、ゴールに向かって頑張ってくれればと思いプランニングをしました」

−１年前と同じローテ。比較して変わったところは。

「中間のコンディションが違うので。昨年はアクシデントがあったので、今年は調教の中身に違いは感じますよね」

−改めて宝塚記念に送り出す気持ちを。

「複雑な気持ちが正直あります。ファンの期待の高い馬なので、ファンの皆さまに喜んでいただきたいという気持ちと、彼女も５歳になって、僕の手元で調教を積み重ねていくという日々は、終わりに近づいているわけです。こんなに素晴らしい牝馬を今後のキャリアのなかで、管理することがないかもしれないという思いを持ちながら、感謝の気持ちを彼女に持ちながら毎日を送っています」