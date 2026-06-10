ヒップホップユニットの「ＭＡ５５ＩＶＥ ＴＨＥ ＲＡＮＰＡＧＥ」（マッシブ・ザ・ランペイジ）が１０日、東京・日本武道館で「ＭＡ５５ＩＶＥ ＵＮＩＯＮ ａｔ 日本武道館」を開催した。

同公演は「ＭＡ５５ＩＶＥ ＵＮＩＯＮ」プロジェクトの１ｓｔフェーズの集大成で、ユニット初の武道館単独公演。ＡＫ―６９、Ｍａｙ．Ｊ、ＨＡＮ―ＫＵＮ（湘南乃風）をはじめ、シークレットで登場したＲＩＫＵ、川村壱馬、ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの海沼流星、奥田力也、松井利樹らを含む総勢２２組ゲストが集結した。

ライブの幕開けは「ＥＭＰＩＲＥ ＣＯＤＥ ＲＥＭＩＸ ｆｅａｔ． ＡＫ―６９」。同曲は昨年リリースしたアルバム「ＥＭＰＩＲＥ ＣＯＤＥ」からＡＫ―６９がプロデュースしたリード曲を新たに生まれ変わらせたもので、今回が初披露となった。これには会場に集まった約７０００人の観客らのボルテージも一気に最高潮に達した。また、ＨＵＮ―ＫＵＮを迎えて制作した「ｓｕｎｓｈｉｎｅ ｆｅａｔ． ＨＡＮ―ＫＵＮ」も初パフォーマンス。アンコールを合わせて３３曲を歌唱し、最後まで熱く盛り上げた。

ライブ前にはメンバーらが囲み取材に応じた。

ＹＡＭＡＳＨＯは「まさか自分たちがこのステージに立てると思ってなかった。大きなステージに立ちたいという思いがあったので、ＭＡ５５ＩＶＥの１つのピリオドとして武道館に立てるので、めちゃくちゃ気合入ってます！」と意気込み。また、ゲストアーティストとのコラボステージに、神谷健太は「１＋１は２じゃなくて、３にでも倍にでもなっていく。この空間をみんなで共有できたら」と笑顔で語った。