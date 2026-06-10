ORANGE RANGEがライブ映像を大盤振る舞い！結成25周年＆ニューシングル「1000％」リリース記念に過去のライブ映像をTikTok LIVEでド派手に公開

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ORANGE RANGEが6月11日にTikTok LIVEにて『ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025～タコス DE ピタゴラス～＠NHKホール』のライブ映像を全編公開する。

■W杯開幕とともにORANGE RANGEの熱いライブ映像も楽しもう！

昨年の「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに、19年ぶりとなる『NHK紅白歌合戦』出場を果たすなど、勢いが止まらないORANGE RANGE。結成25周年イヤーを迎え、話題に事欠かない彼らが、明日6月11日（木）20:00より、TikTok LIVEにて過去のライブ映像を全編フルサイズで公開することが決定した。公開されるのは『ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025～タコス DE ピタゴラス～＠NHKホール』となっている。

ORANGE RANGEは6月3日には新曲「1000%」をリリースしたばかり。今楽曲は、DAZNのサッカーアンセムとして書き下ろされた楽曲で、メンバーのHIROKIは「諦めない気持ちだったり、自分を信じるという事に迷いはない。揺るがないという意志の強さを表現したかった。勝敗の確率ではなく、この思いは確実という意味を込めて1000%」とこの曲に込めた想いを語っている。

明日のW杯の開幕に合わせて、ORANGE RANGEがド派手にTikTokを盛り上げてくれる様子をぜひチェックしよう。

■配信情報

TikTok LIVE『ORANGE RANGE LIVE TOUR 024-025～タコス DE ピタゴラス～＠NHKホール』

6月11日（木）20:00～

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「1000％」

https://ORANGERANGE.lnk.to/1000percent

■関連リンク

ORANGE RANGE TikTok公式アカウント

ORANGE RANGE OFFICIAL SITE

https://orangerange.com/