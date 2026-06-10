JI BLUE、『THE FIRST TAKE』出演に喜び「みんなで一緒に歌っていただけたら」【コメント全文】
サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー・JI BLUEが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第675回に出演する。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。公式テーマソング「景色」を披露する。作詞・作曲・プロデュースを、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi(m-flo)が務めた同楽曲を、スタジアムの鼓動や熱量を感じさせるサウンドに乗せ、「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いをこめたパフォーマンスにて一発撮りする。
【JI BLUE コメント】
まさかこの12人で『THE FIRST TAKE』に出演できるなんて思っていなかったので、本当にうれしかったです。緊張しましたが、みんなで盛り上げながらパフォーマンスできたので、楽しい「THE FIRST TAKE」になったのではないかと思います。
「景色」は、皆さんの背中を押せるような応援ソングです。僕たち12人の元気とパワーが伝わって、みんなで一緒に歌っていただけたらうれしいです。
【ソロショット】サムライブルーのユニフォーム姿で登場した白岩瑠姫
JI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。公式テーマソング「景色」を披露する。作詞・作曲・プロデュースを、サッカー好きで知られる☆Taku Takahashi(m-flo)が務めた同楽曲を、スタジアムの鼓動や熱量を感じさせるサウンドに乗せ、「世界一の追い風」を吹かせたいという強い想いをこめたパフォーマンスにて一発撮りする。
まさかこの12人で『THE FIRST TAKE』に出演できるなんて思っていなかったので、本当にうれしかったです。緊張しましたが、みんなで盛り上げながらパフォーマンスできたので、楽しい「THE FIRST TAKE」になったのではないかと思います。
「景色」は、皆さんの背中を押せるような応援ソングです。僕たち12人の元気とパワーが伝わって、みんなで一緒に歌っていただけたらうれしいです。