大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、6月10日の放送に歌手の小柳ルミ子が出演した。6年前の出演時に「引退」を宣言して話題となった小柳が、思いとどまった理由を語った。

小柳ルミ子「（前回の出演から）6年ぶりです。この番組で爆弾発言をして。『引退します』っていう。コロナのときで、仕事がなくなって。もう私のイスはないんだな、と。マネージャーにも言わずに」

大竹まこと「でも（3月3日に）CDを出しました。私にしてみれば、前回は引退宣言をされて。今回、新しい曲を、というのは納得いかないところもありますが（笑）」

小柳「いかないですよね、すみません（笑）」

大竹「引退宣言は、あちこちで話題になりましたね」

小柳「なりました。番組が終わって帰宅してブログを見たら。ファンの方からたくさん、コメントをいただいていて。その中に『桑田佳祐さんが週刊誌でルミ子さんを大絶賛しています。ぜひ読んでください』というものがあって。至急、その週刊誌を買って読んだら、もう涙が止まらなくて。大好きな唯一無二の、才能豊かな桑田さんが、こんなに私のことを褒めてくださっている。だったらもう少し、芸能界にいさせていただいてもいいかな、と」

大竹「はい」

小柳「いまもその週刊誌は、お守り代わりに持ち歩いています」

水谷加奈「具体的にはどう褒めていたんですか？」

小柳「桑田さんの言葉ですよ。『歌がうまい、芝居がうまい、ダンスがうまい、脱げる、エロい』。『脱げる、エロい』が桑田さんらしいでしょう（笑）」

大竹「桑田さんの感想は、みんなの感想ですからね。皆さん『歌うまい。脱げる』と」

水谷「私、10代のとき『白蛇抄』（小柳の主演映画）を拝見して。そのとき女に目覚めたんですよ。すごい、と思って。あの衝撃はいまも忘れません」

小柳「え～っ、本当ですか？ うれしい」

大竹「世間のみんな、俺も含めて『なんで脱ぐんだ』と。歌手なのに、ね」

水谷「ただ脱いだんじゃないんですよ。あのシーンはね。女だ、っていう」

小柳「（その前の映画の）『誘拐報道』と『白蛇抄』のおかげで、女優として注目していただけて。人生ってわからないものです。あきらめちゃダメですね」

大竹「前回お越しになったときはコロナ禍で仕事も、営業やイベントがダメになって。きつかったことでしょう。照明係も舞台監督も仕事がなくなって」

小柳「私たちはやはり、お客様の前で歌う、というお仕事ですから。歌えない、ということが本当につらかったんですね」