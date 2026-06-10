JAXAが「H3」ロケット6号機の打ち上げ日時を決定　H3飛行再開に挑む新形態の試験機

JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月10日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げ日時が決定したと発表しました。

H3ロケット6号機の打ち上げ日時は、日本時間2026年6月12日（金）9時53分59秒、打ち上げ時間帯は9時53分59秒〜11時52分46秒となります。打ち上げ予備期間は、2026年6月13日〜2026年6月30日と、2026年7月9日〜2026年7月31日です。

固体ブースターを使用しない“30形態”の試験機

H3ロケット6号機は、1段目のエンジンを2基から3基へ増やすかわりに固体燃料ロケットブースターを搭載しない、「H3-30S」（30形態）と呼ばれる形態の試験機です。また、2025年12月の8号機の打ち上げ失敗以来、半年ぶりのH3ロケット飛行再開でもあります。

詳しくはこちらの関連記事をご参照ください。

JAXAが6月10日予定のH3ロケット6号機打ち上げ準備や8号機打ち上げ失敗原因究明状況などを報告（2026年5月13日）

関連画像・映像

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）2段目のCGイメージ。最上部中央の円盤が性能確認用ペイロード（VEP-5）で、その下のアダプタに6機の超小型衛星が搭載されている（Credit: JAXA）】

【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げCGアニメーション（Credit: JAXA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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