JAXAが「H3」ロケット6号機の打ち上げ日時を決定 H3飛行再開に挑む新形態の試験機
JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年6月10日、「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げ日時が決定したと発表しました。
H3ロケット6号機の打ち上げ日時は、日本時間2026年6月12日（金）9時53分59秒、打ち上げ時間帯は9時53分59秒〜11時52分46秒となります。打ち上げ予備期間は、2026年6月13日〜2026年6月30日と、2026年7月9日〜2026年7月31日です。
固体ブースターを使用しない“30形態”の試験機
H3ロケット6号機は、1段目のエンジンを2基から3基へ増やすかわりに固体燃料ロケットブースターを搭載しない、「H3-30S」（30形態）と呼ばれる形態の試験機です。また、2025年12月の8号機の打ち上げ失敗以来、半年ぶりのH3ロケット飛行再開でもあります。
詳しくはこちらの関連記事をご参照ください。
JAXAが6月10日予定のH3ロケット6号機打ち上げ準備や8号機打ち上げ失敗原因究明状況などを報告（2026年5月13日）
関連画像・映像
【▲ 「H3」ロケット6号機（30形態試験機）の打ち上げCGアニメーション（Credit: JAXA）】
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
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