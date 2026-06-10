世界ボクシング評議会（WBC）は10日、WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者だったジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がWBC同級王座を返上したことを公式ホームページで発表した。

ロドリゲスは世界3階級制覇を目指し、バンタム級に転級。13日（日本時間14日）に米アリゾナ州グレンデールでWBA世界同級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に挑戦する。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）の次戦相手候補に浮上する、パウンド・フォー・パウンド（PFP＝全階級を通じた最強ランキング）4位のロドリゲスは、バルガス戦後はスーパーフライ級に戻り4団体統一を目指す構想も明かしてきたが、今回の返上でバンタム級に“本格参戦”することが決定的に。バルガス戦に勝利すれば尚弥とは1階級差となり、PFP同士の“夢対決”実現が現実味を帯びる。

なおWBCスーパーフライ級王座が空位となったため、王座決定戦が行われる見込み。同ランキング1位に坪井智也（30＝帝拳）、2位にリカルド・マラジカ（27＝南アフリカ）、3位に寺地拳四朗（34＝BMB）がランクインしている。