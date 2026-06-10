ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 夜空に並ぶ金星と木星 中国各地で撮影 夜空に並ぶ金星と木星 中国各地で撮影 夜空に並ぶ金星と木星 中国各地で撮影 2026年6月10日 17時19分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、河南省洛陽市で撮影された金星（右）と木星（左）。（洛陽＝新華社配信／王俊峰） 【新華社天津6月10日】金星と木星が夜空で接近し、美しい光景を見せている。中国でも各地の写真愛好家が、二つの惑星が並ぶ様子を写真に収めている。（記者/周潤健）７日、天津市津南区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／張暁川）６日、北京市懐柔区で撮影された金星（右）と木星（左）。（北京＝新華社配信／宋桂東）７日、天津市東麗区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／楊婧）６日、北京市豊台区で撮影された金星（右）と木星（左）。（洛陽＝新華社配信／王俊峰）６日、天津市和平区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／張楠）７日、上海市閔行区で撮影された金星（右）と木星（左）。（上海＝新華社配信／劉暁晶）７日、北京市懐柔区で撮影された金星（右）と木星（左）。（北京＝新華社配信／張文超） リンクをコピーする みんなの感想は？