５日、河南省洛陽市で撮影された金星（右）と木星（左）。（洛陽＝新華社配信／王俊峰）

【新華社天津6月10日】金星と木星が夜空で接近し、美しい光景を見せている。中国でも各地の写真愛好家が、二つの惑星が並ぶ様子を写真に収めている。（記者/周潤健）

７日、天津市津南区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／張暁川）

６日、北京市懐柔区で撮影された金星（右）と木星（左）。（北京＝新華社配信／宋桂東）

７日、天津市東麗区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／楊婧）

６日、北京市豊台区で撮影された金星（右）と木星（左）。（洛陽＝新華社配信／王俊峰）

６日、天津市和平区で撮影された金星（右）と木星（左）。（天津＝新華社配信／張楠）

７日、上海市閔行区で撮影された金星（右）と木星（左）。（上海＝新華社配信／劉暁晶）